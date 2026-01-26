Παιδί 4 ετών, πέθανε το πρωί σήμερα στο Μακάρειο νοσοκομείο με τον θάνατο του να αποδίδεται στη γρίπη Α.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΟΚΥπΥ Χαράλαμπο Χαριλάου, το παιδί είχε εισαχθεί αρχικά για νοσηλεία στο γενικό νοσοκομείο Λεμεσού ωστόσο λόγω της σοβαρότητας των συμπτωμάτων του μεταφέρθηκε στη μονάδα εντατικής νοσηλείας παίδων του Μακάρειου νοσοκομείου όπου και κατέληξε.

Υπενθυμίζεται ότι εξαιτίας της γρίπης Α έχουν χάσει τη ζωή τους από τον περασμένο Δεκέμβριο μέχρι σήμερα άλλοι 13 άνθρωποι, στην πλειοψηφία τους ηλικιωμένοι.