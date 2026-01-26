Δεν μας άφησε να πάρουμε ανάσα η γρίπη και όπως όλα δείχνουν πήρε ξανά τα πάνω της με ένα δεύτερο κύμα να έχει αρχίσει να διαφαίνεται στη Λεμεσό. Μάλιστα η γρίπη, αυτή τη φορά, τουλάχιστον στη συμπρωτεύουσα, φαίνεται ότι έχει ξανακάνει την εμφάνιση της μαζί με τον covid-19, με το γενικό νοσοκομείο της Επαρχίας να καταγράφει σημαντική αύξηση νοσηλευομένων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Όπως ανέφερε στο philenews ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Χαράλαμπος Χαριλάου, «παρατηρούμε μια αύξηση στις νοσηλείες, κυρίως στην επαρχία της Λεμεσού όπου οι αριθμοί τα τελευταία εικοσιτετράωρα έχουν αλλάξει σημαντικά».

«Είχαμε ένα ασθενή με κορωνοϊό στο νοσοκομείο και σήμερα έχουμε πέντε και είχαμε 14 ασθενείς με γρίπη Α και σήμερα έγιναν 25 οι ασθενείς αυτοί», είπε ο κ. Χαριλάου.

«Αναμέναμε βεβαίως ότι θα υπήρχε μια νέα άνοδος των περιστατικών μας διότι συνήθως στα τέλη Ιανουαρίου και αρχές Φεβρουαρίου έχουμε πάντοτε ένα δεύτερο κύμα και φαίνεται ότι τώρα το βλέπουμε. Σε ό,τι αφορά τη δραστηριότητα των ιών στην Κοινότητα μάλλον πρέπει να μας ενημερώσουν για τα δεδομένα από το υπουργείο Υγείας».