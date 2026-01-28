Μάχη για τη ζωή του, στο Μακάριο Νοσοκομείο, δίνει το τρίμηνο αγοράκι, το οποίο διαγνώστηκε με το σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους. Όπως έγινε γνωστό, για το περιστατικό συνελήφθη ο πατέρας του, ηλικίας 28 ετών, ο οποίος τέθηκε υπό 4ήμερη κράτηση ως ύποπτος για σοβαρά αδικήματα που σχετίζονται με το βίαιο ταρακούνημα του γιου του.

Για το περιστατικό, τοποθετήθηκε στο ΡΙΚ, ο Χριστόδουλος Κόνσολος, Επικεφαλής του Γραφείου Τύπου της Αστυνομίας, ο οποίος επιβεβαίωσε πληροφορίες ότι σε βάρος του 28χρονου πατέρα του βρέφους εκκρεμούσαν προηγούμενες καταγγελίες για κακοποίηση.

Εναντίον του 28χρονου διερευνώνται αδικήματα που αφορούν πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, έκθεση παιδιού, κακομεταχείριση παιδιού κάτω των 16 ετών, καθώς και άλλες αμελείς πράξεις που σκοπεύουν στη σωματική βλάβη.

Δείτε τις δηλώσεις του:

Σε κρίσιμη κατάσταση παραμένει βρέφος

Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση βρέφους τριών μηνών, το οποίο νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Μακάρειου Νοσοκομείου, ενώ η υπόθεση διερευνάται ως πιθανή κακοποίηση.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΟΚΥπΥ, Πάμπος Χαριλάου, το βρέφος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση.

Σύμφωνα με ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, διαπιστώθηκε ότι έφερε αιμάτωμα στον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα οι θεράποντες ιατροί να προχωρήσουν σε χειρουργική επέμβαση.

Στο κελί ο πατέρας που αρνείται κάθε ανάμειξη

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, το βρέφος, το οποίο διαμένει με τους γονείς του στη Λευκωσία, μεταφέρθηκε την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στο Μακάρειο Νοσοκομείο σε σοβαρή κατάσταση. Μετά τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων, οι θεράποντες ιατροί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το παιδί πάσχει από σύνδρομο ταρακουνημένου βρέφους (Shaken Baby Syndrome).

Το ΤΑΕ Λευκωσίας κινητοποιήθηκε όταν την Δευτέρα, μετά την ενημέρωση που έλαβε από τους ιατρούς του Μακαρείου Νοσοκομείου.

Άμεσα οι Αρχές τέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού, με τους ανακριτές του ΤΑΕ Λευκωσίας να προχωρούν στη συλλογή μαρτυρικού υλικού. Στο πλαίσιο των εξετάσεων, εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης εναντίον του 28χρονου πατέρα του βρέφους, αλλοδαπού, ο οποίος συνελήφθη σήμερα το πρωί.

Ο ύποπτος παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, το οποίο εξέδωσε εναντίον του διάταγμα κράτησης για περίοδο τεσσάρων ημερών. Σημειώνεται πως η Αστυνομία αρχικά ζήτησε την έκδοση διατάγματος οκτώ ημερών, ωστόσο μετά από διακανονισμό συμφώνησαν με το δικαστήριο στις τέσσερις ημέρες. Ο δικηγόρος του υπόπτου δεν έφερε ένταση.

Το Δικαστήριο έκρινε ως εύλογες τις υποψίες της Αστυνομίας ότι ο ύποπτος πιθανόν να εμπλέκεται στον τραυματισμό του βρέφους, λόγω και των συνθηκών που διαπράχθηκαν τα αδικήματα καθότι ο πατέρας ήταν μόνος του με το τρίμηνο αγοράκι.

Ο πατέρας, ωστόσο, αρνείται κάθε ανάμειξη, ενώ όπως ανέφερε ενώπιον του Δικαστηρίου, θα καλέσει ως μάρτυρα τον παιδίατρο που παρακολουθούσε το βρέφος ώστε να καταθέσει.

Οι έρευνες του ΤΑΕ Λευκωσίας βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται η λήψη καταθέσεων από γιατρούς, γείτονες και οικογενειακό περιβάλλον.