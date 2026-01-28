Την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για τη δεύτερη προσφυγή που κατέθεσαν αναμένουν οι δικηγόροι του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού.

Ο νομικός Ειρηναίος Αντώνιος Γιακουμάκης, μιλώντας στη μεσημεριανή εκπομπή του ΑΝΤ1, ανέφερε ότι ο Τυχικός βρισκόταν για καιρό στην Ελλάδα λόγω της υγείας του. «Σήμερα βρίσκεται στην Πάφο και διαμένει σε δωμάτιο που βρίσκεται στην αυλή της Μητρόπολης Πάφου».

Συμπλήρωσε ότι ο Τοποτηρητής αναλαμβάνει να καλύψει τις τρέχουσες υποθέσεις της Μητρόπολης. «Δεν έχουν γίνει εκλογές, έτσι ώστε να υπάρξει νέος Μητροπολίτης».

Τόνισε ότι δεν τίθεται θέμα για να εγκαταλείψει τον χώρο που διαμένει. «Ως Μητροπολίτης διέμενε στη Μητρόπολη. Δεν έχει άλλο χώρο δικό του για να μείνει. Έχει παραχωρήσει όλους τους χώρους της διοίκησης της Μητρόπολης στον Τοποτηρητή και παραμένει σε ένα δωμάτιο με τα προσωπικά του πράγματα».

Στη συνέχεια, μίλησε και για τη μείωση του μισθού του κατά 55%. «Ο μισθός είναι μειωμένος χωρίς να το προβλέπει καμία διάταξη του Καταστατικού Χάρτη της Εκκλησίας της Κύπρου. Δεν γνωρίζει ο Μητροπολίτης αν υπάρχει συνοδική απόφαση».

Όσον αφορά την προσφυγή στο Πατριαρχείο, ανέφερε ότι «οι Ιεροί Κανόνες και ο Καταστατικός Χάρτης του δίνουν το δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή για την απόφαση της αργίας».

Ακόμη, ανέφερε ότι είναι νωρίς για να απαντήσει το Πατριαρχείο στη νέα προσφυγή που κατέθεσαν. «Ο Μητροπολίτης εμπιστεύεται τη σοφία και την κρίση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Υπήρξαν παραλήψεις και, επιπλέον, έχει γίνει η ομολογία που ζήτησε η Ιερά Σύνοδος».

Τέλος, ανέφερε ότι ο σκοπός είναι να διασφαλιστεί το κύρος της Εκκλησίας. «Πρέπει να τηρηθεί ο Καταστατικός Χάρτης».