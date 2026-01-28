Ο εν αργία Μητροπολίτης Τυχικός διαμένει σε διαμέρισμα της Μητρόπολης Πάφου και όχι σε δωμάτιο (όπως ανέφεραν οι δικηγόροι του) και αν δεν παραδώσει σήμερα τα κλειδιά του γραφείου και του διαμερίσματος που χρησιμοποιούσε ενόσω βρισκόταν στο θρόνο, αύριο Πέμπτη θα κληθεί η Αστυνομία, ώστε στην παρουσία της να καταμετρηθεί ό,τι υπάρχει σε αυτά.

Τα πιο πάνω ανέφερε στο philenews ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος, ο οποίος ξεκαθάρισε, πως για την Ιερά Σύνοδο ο κ. Τυχικός εξακολουθεί να βρίσκεται σε αργία, απορρίπτοντας τη θέση των νομικών συμβούλων του εν αργία Μητροπολίτη ότι έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι να εκδικαστεί η νέα έφεση (έκκλητο) την οποία υπέβαλε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Με το έκκλητο που υπέβαλε ο κ. Τυχικός υποστηρίζει πως η απόφαση της Ιεράς Συνόδου να τεθεί σε αργία δεν ισχύει και ζητά επικύρωση της θέσης του από το Φανάρι.

Ο Μακαριότατος ερωτηθείς σχετικά υπέδειξε πως, αυστηρώς ομιλούντες, η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια επισύρει την ποινή της καθαίρεσης.

Πιο αναλυτικά, ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος με τον οποίο επικοινωνήσαμε, ύστερα από δηλώσεις των νομικών συμβούλων του εν αργία Μητροπολίτη Τυχικού, εξήγησε ότι αυτός δεν διαμένει στη Μητρόπολη Πάφου, ούτε καταλαμβάνει χώρους της διοίκησης. Ανέφερε, πως ο Τυχικός κρατά τα κλειδιά και του διαμερίσματος του Μητροπολίτη και του γραφείου του, τα οποία έχει αντικαταστήσει χωρίς να έχει οποιοσδήποτε άλλος πρόσβαση σε αυτά. Χρησιμοποιεί δε και ένα διαμέρισμα (και όχι δωμάτιο) το οποίο έχει πρόσβαση από τον κήπο, που προηγουμένως χρησιμοποιούνταν ως διαμερίσματα των αρχιμανδριτών. Τα διαμερίσματα διαθέτουν γραφείο, υπνοδωμάτιο, χώρους υγιεινής κοκ.

Ο Αρχιεπίσκοπος δηλώνει, πως εφόσον ο κ. Τυχικός ισχυρίζεται πως παρέδωσε τα κλειδιά, τον καλεί όπως σήμερα παραδώσει τα κλειδιά στη Μητρόπολη, ειδάλλως αύριο Πέμπτη θα καλέσει την Αστυνομία ώστε παρουσία της να ανοιχθεί το διαμέρισμα και το γραφείο και να καταγραφούν τα αντικείμενα που υπάρχουν εντός τους.

Όταν ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος εκλήθη να σχολιάσει αναφορά των νομικών συμβούλων του κ. Τυχικού ότι «ο μισθός του έχει μειωθεί κατά 55% χωρίς απόφαση της Ιεράς Συνόδου, γεγονός που δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα ως προς τη νομιμότητα αλλά και την ποιμαντική ευαισθησία της αντιμετώπισής του», ανέφερε πως το Καταστατικό προνοεί πως όταν κάποιος κηρυχθεί σε έκπτωση λαμβάνει μέχρι το ήμισυ του μισθού του. Το ίδιο ισχύει και για την αργία, πρόσθεσε.

Σχετικά με τη θέση των δικηγόρων του κ. Τυχικού ότι ύστερα από το έκκλητο (προσφυγή) που άσκησε στον Οικουμενικό Πατριάρχη η ποινή της αργίας που του επεβλήθη από την Ιερά Σύνοδο έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα, έως ότου κριθεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Μακαριότατος ξεκαθάρισε πως στο Καταστατικό της Εκκλησίας της Κύπρου δεν καταγράφεται ότι σε τέτοιες περιπτώσεις αίρεται η αργία.

Ερωτηθείς κατά πόσον θα θέσει το θέμα στην επόμενη συνεδρία της Ιεράς Συνόδου, ο προκαθήμενος της Εκκλησίας της Κύπρου ανέφερε: Για μας το θέμα της αργίας θεωρείται λήξαν και δεν θα επανέλθουμε.

Σχετικά με την αναφορά των δικηγόρων για προσφυγή στη δικαιοσύνη, ο Μακαριότατος ανέφερε πως θέση του ιδίου, της Εκκλησίας αλλά προφανώς και της Δικαιοσύνης, είναι ότι τα δικαστήρια δεν έχουν δικαιοδοσία να παρεμβαίνουν σε εσωτερικά θέματα της Εκκλησίας. Παρατήρησε επίσης, πως ο Καταστατικός Χάρτης τη Εκκλησίας δεν αποτελεί νομοθεσία του κράτους ώστε να μπορεί να κριθεί από τα δικαστήρια της πολιτείας. Τα εσωτερικά ζητήματα της Εκκλησίας επαφίενται στην κρίση της, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την προσφυγή Τυχικού, υπέδειξε, πως αυστηρώς ομιλούντες, σύμφωνα με τους κανόνες η προσφυγή σε πολιτικό δικαστήριο επισύρει την ποινή της καθαίρεσης.

Σχετικά με την αναφορά των δικηγόρων του κ. Τυχικού «στην κλονισμένη κατάσταση της υγείας του» και ότι «δεν υπήρξε ουσιαστικό ενδιαφέρον από τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο ως Τοποτηρητή του Θρόνου Πάφου για τις συνθήκες διαβίωσης και περίθαλψής του, κάτι που προκαλεί θλίψη και απορία στο εκκλησιαστικό σώμα», ο Μακαριότατος περιορίστηκε να αναφέρει, πως παρά τη δυσκολία επικοινωνίας με τον κ. Τυχικό, ζήτησε ενημέρωση μέσω άλλων καναλιών. Να μου επιτρέψετε να μην επεκταθώ επί του προκειμένου, είπε ο Μακαριότατος.

Ως προς την αναφορά των δικηγόρων του κ. Τυχικού ότι «είναι γνωστή η αφαίρεση από τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου του λόγου στον Μητροπολίτη Τυχικό, κατά τις συνεδριάσεις της Ιεράς Συνόδου, καθώς και η προσβλητική συμπεριφορά του Αρχιεπισκόπου έναντι του Μητροπολίτη», ο Μακαριότατος παρατήρησε, πως όταν ο κ. Τυχικός αποφάσιζε να μιλήσει ενώπιον της Συνόδου, ουδείς του αφαιρούσε τον λόγο.

Αυτό συνέβη και όταν εκλήθη ενώπιον της Ιεράς Συνόδου κατά την εξέταση των εις βάρος του κατηγοριών, συμπλήρωσε.

Ας ζητήσει τα πρακτικά της Ιεράς Συνόδου προκειμένου να διαπιστωθεί αν όντως ζήτησε τον λόγο και δεν του δόθηκε, κατέληξε ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος.