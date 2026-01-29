Με την ψυχή στο στόμα λειτουργεί η Αιματολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού με τους ασθενείς να αγωνιούν για την εξέλιξη της υγείας τους, αφού πολύ συχνά πλέον η θεραπεία τους αναβάλλεται εξαιτίας της μειωμένης διαθεσιμότητας κλινών. Από πλευράς τους, οι γιατροί προτάσσουν θέματα ασφάλειας των ανοσοκατασταλμένων ασθενών και ζητούν σωστό σχεδιασμό από τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας.

Η κατάσταση στην αιματολογική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού τις τελευταίες ημέρες, όπως ανέφεραν στον «Φ» ασθενείς, έχει φθάσει σε οριακά επίπεδα. Την Τρίτη, μάλιστα, λόγω έλλειψης διαθέσιμων κλινών, αναβλήθηκε η θεραπεία πέντε ασθενών με αιματολογική κακοήθεια, οι οποίοι υποχρεώθηκαν να περιμένουν να ελευθερωθούν κλίνες για να τους καλέσουν εκ νέου οι γιατροί τους και να εξυπηρετηθούν.

Αιτία, όπως πληροφορούμαστε, ο μικρός αριθμός διαθέσιμων κλινών, ή πιο σωστά η στενότητα χώρου που παρατηρείται στην κλινική της οποίας οι ασθενείς, ανοσοκατασταλμένοι λόγω χημειοθεραπειών οι περισσότεροι, χρήζουν νοσηλείας σε απομόνωση για να μην εκτίθενται σε άλλους κινδύνους, όπως οι ενδονοσοκομειακές αλλά και οι εποχιακές λοιμώξεις που παρουσιάζουν έξαρση αυτό το διάστημα στην κοινότητα.

Στην πραγματικότητα κλίνες υπάρχουν, ωστόσο, η νοσηλεία δύο ασθενών στο ίδιο δωμάτιο, όταν πρόκειται για ανοσοκατασταλμένα άτομα, αντενδείκνυται σε αρκετές περιπτώσεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αξιοποίηση της δυναμικότητας της κλινικής όταν ο αριθμός των ανοσοκατασταλμένων νοσηλευομένων ξεπεράσει τα όρια ασφαλείας.

Με απλά λόγια, το ζήτημα είναι περισσότερο χωροταξικό και το πρόβλημα επανέρχεται κατά διαστήματα στην επιφάνεια οδηγώντας στις αναβολές των θεραπειών. Υπενθυμίζεται ότι και στο παρελθόν, είχαν δει το φως της δημοσιότητας πανομοιότυπα παράπονα ασθενών οι οποίοι είχαν αποταθεί στο Παρατηρητήριο Δικαιωμάτων των Ασθενών περιγράφοντας την κατάσταση.

«Είναι αδιανόητο να φθάνουμε στο σημείο να αναβάλλονται θεραπείες που αφορούν πολύ σοβαρές και επικίνδυνες παθήσεις και κακοήθειες για λόγους οι οποίοι θα μπορούσαν να προβλεφθούν», ανέφερε στον «Φ» ο εκπρόσωπος Τύπου της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ασθενών Κύπρου, Δημήτρης Λαμπριανίδης, επισημαίνοντας ότι «δεν είναι η πρώτη φορά που η Αιματολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα. Οι ασθενείς, η εξυπηρέτηση και η ασφάλεια τους πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα για όλους και πρέπει όλοι να λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να μην προκύπτουν αυτού του είδους τα προβλήματα».

Παράλληλα, πρόσθεσε, «όταν υπάρχει συχνά μεγάλος αριθμός ασθενών που χρειάζονται νοσηλεία σε απομόνωση, πρέπει να γίνονται και οι ανάλογες ρυθμίσεις. Οφείλει ο ΟΚΥπΥ να προχωρήσει στις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να υπάρχουν διαθέσιμοι ασφαλείς χώροι για τη νοσηλεία των ασθενών, ενώ για τους ασθενείς που επισκέπτονται το νοσοκομείο για να λάβουν τη θεραπεία τους και να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πρέπει να υπάρξει μέριμνα για λειτουργία επαρκούς αριθμού κλινών ημερήσιας φροντίδας σε άλλο χώρο».

Αναφέρεται ότι οι θεραπείες που αναβάλλονται, επαναπρογραμματίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα και οι ασθενείς καλούνται από τους γιατρούς τους μόλις ελευθερωθεί κάποια από τις διαθέσιμες κλίνες.

Ο «Φ» επικοινώνησε και με τον διευθυντή της κλινικής, πρόεδρο της Παγκύπριας Συντεχνίας Κυβερνητικών Ιατρών Σωτήρη Κούμα, ο οποίος, επιβεβαιώνοντας την αναβολή θεραπειών και τις διαμαρτυρίες των ασθενών, ανέφερε ότι «τόσο οι γιατροί της κλινικής όσο και η ΠΑΣΥΚΙ, εδώ και καιρό, έχουν αποταθεί στον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, ζητώντας του να ληφθούν μέτρα και να δοθεί η απαραίτητη προσοχή τόσο στην περίπτωση της δικής μας κλινικής που νοσηλεύει ασθενείς με οξείες λευχαιμίες και άλλες αιματολογικές κακοήθειες, όσο και στην ογκολογία γενικά».

Την περασμένη εβδομάδα, πρόσθεσε, «τα είπαμε και κατ’ ιδίαν με την ηγεσία του ΟΚΥπΥ και έχουμε αποστείλει, για άλλη μια φορά, επιστολή στην οποία περιγράφουμε την κατάσταση. Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι κάποιες ομάδες ασθενών, χρειάζονται εξειδικευμένη μεταχείριση ανάλογα με τη νόσο που αντιμετωπίζουν. Κάπου εδώ είναι που έχουμε και το πρόβλημα και εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι χρειάζεται ένας σωστός σχεδιασμός στην Αιματολογική Κλινική για να εξυπηρετούμε τους ασθενείς μας όπως πρέπει. Αυτό είναι που ζητήσαμε και από τον Οργανισμό».