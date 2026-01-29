Ανοίγει ο δρόμος για υποχρεωτικές επιστροφές Σύρων αιτητών πολιτικού ασύλου στην χώρα τους, μετά την απόρριψή τους από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υφυπουργείου Μετανάστευσης.

Το Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας αποφάσισε σήμερα σε αριθμό προσφυγών, ότι οι απορριπτικές αποφάσεις του Τμήματος Μετανάστευσης είναι νόμιμες και ορθές, γεγονός που μεταφράζεται ότι τώρα μπορούν οι Αρχές να τους εξαναγκάσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι μετά την αλλαγή της μεταναστευτικής πολιτικής της Κυβέρνησης, είχαν αρχίσει να απορρίπτονται αιτήματα ασύλου και για Σύρους. Κάποιοι από αυτούς αντέδρασαν και προσέφυγαν στο Διοικητικό Δικαστήριο Διεθνούς Προστασίας εναντίον των απορριπτικών αυτών αποφάσεων, υποστηρίζοντας πως λόγω της κατάστασης στη χώρα τους δεν έπρεπε να επιστρέψουν πίσω.

Ωστόσο, το Δικαστήριο έκρινε σήμερα ότι οι απορριπτικές αποφάσεις του Τμήματος Μετανάστευσης είναι νόμιμες και ορθές. Συνεπώς τώρα οι απορριφθέντες Σύροι υποχρεωτικά πρέπει να επιστρέψουν στην πατρίδα τους. Σημειώνεται ότι αρκετοί Σύροι έχουν αποχωρήσει εθελοντικά μετά και την αλλαγή καθεστώτος στην χώρα τους, όμως, πολλοί άλλοι συνεχίζουν να ζουν στην Κύπρο με το καθεστώς του αιτητή πολιτικού ασύλου, αρνούμενοι την επιστροφή οικειοθελώς.

Η σημερινή εξέλιξη με την απόφαση του Δικαστηρίου θεωρείται τεράστιας σημασίας, καθώς από τη μια ανοίγει ο δρόμος για επαναπατρισμό Σύρων αιτητών ασύλου και από την άλλη δικαιώνει τη μεταναστευτική πολιτική της Κυβέρνησης για μηδενική ανοχή σε παραβατικές συμπεριφορές αλλοδαπών που καταχρώνται τα συστήματα και δεν σέβονται τη φιλοξενία τους στην Κύπρο.

Σημειώνεται ότι τους τελευταίους μήνες έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στη Συρία πέραν των 4.500 προσώπων αφ’ ότου εκδιώχθηκε το καθεστώς Άσαντ από την εξουσία, ενώ λόγω της εμπλοκής υπηκόων της χώρας αυτής σε εγκληματικές ενέργειες στην Κύπρο, έχει αποφασιστεί η άμεση απέλασή τους με την απόρριψη των αιτήσεων ή ακόμη και του καθεστώτος του πολιτικού πρόσφυγα.