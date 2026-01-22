Ομάδα Σύρων που κρατούνται στις Κεντρικές Φυλακές πραγματοποίησαν χθες αυθόρμητη αποχή από το συσσίτιο, επικαλούμενοι καθυστέρηση των διαδικασιών αποφυλάκισής τους με προεδρική χάρη, ώστε να επιστρέψουν στη χώρα τους.

Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι Σύροι που κρατούνται στην πτέρυγα 11 των Κεντρικών Φυλακών αρνήθηκαν χθες να μεταβούν στα μαγειρεία για το φαγητό του μεσημεριού, ως αντίδραση στην καθυστέρηση που θεωρούν ότι παρατηρείται στην πρόωρη αποφυλάκισή τους.

Σημειώνεται ότι η Κυβέρνηση μετά τις αποφυλακίσεις των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, είχε αποφασίσει στο πλαίσιο της αποσυμφόρησης των φυλακών, την αποφυλάκιση άλλων 130 περίπου προσώπων, οι πλείστοι συριακής καταγωγής. Οι αποφυλακίσεις αυτές εντάσσονταν στο πρόγραμμα επιστροφής στη χώρα τους, κυρίως Σύρων, που είχαν καταδικαστεί για μη σοβαρά εγκλήματα και επιθυμούσαν να επαναπατριστούν.

Στη βάση κριτηρίων, ο κατάλογος που στάληκε από τις Φυλακές στη Νομική Υπηρεσία περιελάμβανε 130 περίπου πρόσωπα, η ποινή των οποίων λήγει εντός του 2026. Κρίθηκε πως θα ήταν προς το συμφέρον της πολιτείας, αυτοί να επιστρέψουν στη χώρα τους αντί να κρατούνται εδώ και να επιβαρύνουν το σύστημα των φυλακών, εφόσον τα αδικήματα για τα οποία τιμωρήθηκαν, δεν αφορούν σε αφαίρεση ζωής ή απόπειρα αφαίρεσης ζωής, ναρκωτικά, σεξουαλικά αδικήματα και ληστείες κ.ά.

Στους Σύρους που αντέδρασαν χθες, εξηγήθηκε από τη διεύθυνση των φυλακών ότι πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξέταση των αιτήσεων τους για απόλυση με προεδρική χάρη και επαναπατρισμό και ήδη κλιμάκιο της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας πηγαίνει καθημερινά στις φυλακές και μελετά όλες τις περιπτώσεις (ταξιδιωτικά έγγραφα, καθεστώς και περιοχή διαμονής).

Μετά τις εξηγήσεις που τους δόθηκαν, τερμάτισαν την «εξέγερσή» τους ενώ αναμένεται ότι σύντομα θα αρχίσουν οι αποφυλακίσεις και επιστροφές Σύρων στη χώρα τους. Για το ίδιο ζήτημα ο πρέσβης της Συρίας στην Κύπρο είχε αποστείλει επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών ζητώντας την επιστροφή στη Συρία, όσων κρατουμένων ενέπιπταν στα κριτήρια που είχαν καθοριστεί.