Ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών άρχισε η συζήτηση της πρότασης Νόμου της βουλευτού Ειρήνης Χαραλαμπίδου με βάση την οποία συστήνονται «Ομάδες Εξειδικευμένων Εθελοντών» κυρίως για αντιμετώπιση θεομηνιών και γενικά περιστατικών εκτάκτου ανάγκης.

Μετά το πέρας της συνεδρίας η κ. Χαραλαμπίδου δήλωσε πως η πρόταση έτυχε εκτεταμένης διαβούλευσης με όλα τα αρμόδια τμήματα και ότι το σχετικό κείμενο συμφωνήθηκε κατόπιν ανταλλαγής απόψεων με τις εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες.

Σε αντίθεση με τις κατά καιρούς ομάδες εθελοντών που δρουν σε διάφορα περιστατικά, οι «Ομάδες Εξειδικευμένων Εθελοντών» θα είναι πιο οργανωμένες, θα έχουν καθορισμένη αποστολή από τα εμπλεκόμενα κυβερνητικά τμήματα και, εκ των πραγμάτων, θα δρουν με περισσότερη πειθαρχία και έλεγχο δράσης.

Όπως αναφέρεται στην πρόταση νόμου, σκοπός της σύστασης και δράσης των Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών είναι:

Η παροχή συνδρομής στις Κρατικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και η ενίσχυση του έργου τους, μεταξύ άλλων, κατά των κινδύνων πυρκαγιών, πλημμυρών, θεομηνιών, καταστροφών, αναζήτησης ελλειπόντων προσώπων, συνδρομή κατά την παροχή φροντίδας υγείας σε καταστάσεις κρίσεων, εκκένωση οικιών και παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης σε πληγέντες και άλλων περιστατικών, στο πλαίσιο που ορίζει ο παρόντας Νόμος, με την εθελούσια συμμετοχή εξειδικευμένων εθελοντών, οι οποίοι είναι μέλη των Ομάδων».

Περαιτέρω, σκοπός της πρότασης νόμου είναι η θέσπιση νομοθεσίας για τη ρύθμιση της δράσης και της προσφοράς των εξειδικευμένων εθελοντών προς τις κρατικές υπηρεσίες.

Ειδικότερα, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις σκοπείται:

Να ρυθμιστούν ενιαία και ομοιόμορφα ζητήματα τα οποία άπτονται της συμμετοχής εξειδικευμένων εθελοντών σε επιχειρήσεις των κρατικών υπηρεσιών και ιδίως ζητήματα αναφορικά με την εγγραφή σε σχετικό μητρώο των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών, τον διοικητικό και επιχειρησιακό έλεγχο τους, την εκπαίδευση των εξειδικευμένων εθελοντών και τα μέσα ατομικής προστασίας τους. Περαιτέρω καθορίζεται η αποστολή των ομάδων εξειδικευμένων εθελοντών, η κατοχή και χρήση πυροσβεστικών ή/και άλλων οχημάτων από αυτές, η ιατροφαρμακευτική κάλυψη και η αποζημίωση των εξειδικευμένων εθελοντών σε περίπτωση τραυματισμού ή θανάτου και η υποχρέωση των εργοδοτών να διευκολύνουν τους εθελοντές εργοδοτουμένους τους κατά την παροχή των υπηρεσιών τους ως εξειδικευμένων εθελοντών.

Απαγορεύεται «δια ροπάλου» η προβολή φωτογραφιών και βίντεο

Σύμφωνα πάντα με την πρόταση νόμου, από την στιγμή της κλήσης μέχρι και την αποδέσμευσή της Ομάδας, τα μέλη της δεν πρέπει να δημοσιεύουν φωτογραφίες και/ή άλλο οπτικοακουστικό υλικό ή/και πληροφορίες γραπτές και/ή προφορικές που αφορούν σε εν εξελίξει περιστατικό και το περιεχόμενο των οποίων ενδέχεται να επηρεάσει την δημόσια τάξη και/ή την ασφάλεια, ή που ενδέχεται να δημιουργήσει πανικό στο κοινό και/ή που ενδέχεται να προσβάλει και/ή αποκαλύψει δεδομένα που αφορούν τρίτα πρόσωπα.

Τα Μέλη των Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών μπορούν να επιχειρούν σε επιχειρήσεις Κρατικών Υπηρεσιών, αφότου λάβουν, προσωπικά, σχετική πιστοποίηση από την Κρατική Υπηρεσία

Η Ομάδα Εξειδικευμένων Εθελοντών μπορεί να είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός ή ίδρυμα ή σωματείο, το οποίο, είναι εγγεγραμμένο σε Μητρώο Ομάδων Εξειδικευμένων Εθελοντών, σύμφωνα με τις πρόνοιες της προτεινόμενης νομοθεσίας.

Οι ομάδες θα συνεργάζονται και θα στηρίζουν την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Τμήμα Δασών, την Υπηρεσία Ασθενοφόρων, την Αστυνομία και την Πολιτική Άμυνα.

Κάθε υποψήφιος Εξειδικευμένος Εθελοντής πρέπει να πιστοποιηθεί από την Κρατική Υπηρεσία και να αποκτήσει την ιδιότητα αυτή.

Η ιδιότητα του Εξειδικευμένου Εθελοντή, αποκτάται όταν ο υποψήφιος εθελοντής ολοκληρώσει την αναγκαία εκπαίδευση που ήθελε καθοριστεί από τον προϊστάμενο της Κρατικής Υπηρεσίας.

Εθελοντές εκπαιδεύονται και τυγχάνουν επανεκπαίδευσης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σε όλα τα αντικείμενα στα οποία θα καλούνται για να επιχειρούν με τις Ομάδες τους, από την αρμόδια Κρατική Υπηρεσία.

Η εκπαίδευση είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο εξειδικευμένο εθελοντή και στοχεύει στην εξοικείωσή του με το αντικείμενο για το οποίο θα καλείται να παρέχει βοήθεια στην Κρατική Υπηρεσία, τις διαδικασίες, τον εξοπλισμό και με τα καθήκοντα που πρόκειται να αναλάβει.

Στις Ομάδες Εξειδικευμένων Εθελοντών δικαιούνται να συμμετέχουν πολίτες της Δημοκρατίας ή άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας ηλικίας 18-60 ετών.

Πιο αναλυτικά, οι Ομάδες Εξειδικευμένων Εθελοντών συμμετέχουν μαζί με τις Κρατικές Υπηρεσίες στις ακόλουθες επιχειρήσεις:

(α) Κατάσβεση πυρκαγιών, λήψη μέτρων για την πρόληψη αυτών, περίπολα για εντοπισμό πυρκαγιών, παροχή βοήθειας προς όσους κινδυνεύουν από αυτές, ενέργειες που αποσκοπούν στην προστασία της ανθρώπινης ζωής, του περιβάλλοντος, των ζώων και των περιουσιών που κινδυνεύουν από πυρκαγιές,

(β) αντιμετώπιση κινδύνων και ζημιών που προκαλούνται από πλημμύρες, σεισμούς, καταρρεύσεις, θεομηνίες και άλλες καταστροφές,

(γ) έρευνες για εντοπισμό προσώπων και/ή άλλες έρευνες,

(δ) άντληση υδάτων από πλημμυρισμένα υποστατικά και/ή άλλα μέρη, που προκαλούνται από βροχοπτώσεις και/ή πλημμύρες και/ή άλλες αιτίες, φυσικές και μη,

(ε) παροχή υποστηρικτικής βοήθειας στο τηλεφωνικό κέντρο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για ενημερώσεις των πολιτών σε καταστάσεις κρίσεων και/ή παροχή βασικών πρώτων βοηθειών υπό την εποπτεία και τον έλεγχο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και/ή συμμετοχή στην διοικητική μέριμνα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων και/ή συμμετοχή στην διανομή προμηθειών, υλικών και εξοπλισμού και/ή παροχή υποστήριξης πολιτών που δεν χρήζουν άμεση περίθαλψη στο πεδίο και/ή διοικητική υποστήριξη στα κινητά κέντρα παροχής φροντίδας υγείας,

(στ) εκκένωση οικιών και/ή παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης σε πληγέντες,

(ζ) για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα για την οποία θα λάβουν σχετικές οδηγίες από την Κρατική Υπηρεσία.

(3) Κατόπιν οδηγιών της Κρατικής Υπηρεσίας, Ομάδα Εξειδικευμένων Εθελοντών δύναται να:

ία) Εισέρχεται και εφόσον είναι αναγκαίο, να παραβιάζει οποιαδήποτε περίφραξη υποστατικού ή υποστατικό ή μέρος στο οποίο εξερράγη πυρκαγιά, ή να εισέρχεται σε οποιαδήποτε ιδιωτική ή κρατική περιουσία ή μέρος στο οποίο είναι αναγκαίο να εισέλθει για σκοπούς κατάσβεσης πυρκαγιάς ή προστασίας του υποστατικού ή του μέρους από πράξεις που επιτελούνται για σκοπούς πυρόσβεσης, χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του κατόχου αυτού και

(β) πράττει, όλα όσα κρίνονται αναγκαία για την κατάσβεση της πυρκαγιάς ή για προστασία από την πυρκαγιά ή από τις αναφερόμενες πιο πάνω πράξεις.