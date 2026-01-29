Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κανονισμούς με τους οποίους αίρεται η αδικία που είχε προκύψει εις βάρος μερίδας κρατικών υπαλλήλων, παρέχοντας εκ νέου δικαίωμα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε υπαλλήλους και συνταξιούχους της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους, για συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας που δεν καλύπτονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας (ΓεΣΥ).

Οι κανονισμοί εξετάστηκαν σε δύο συνεδρίες από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού και σκοπός τους τους είναι η τροποποίηση των περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Ιατρικές Εξετάσεις και Ιατρική Περίθαλψη) Κανονισμών, ώστε να αποκατασταθεί η δυνατότητα παροχής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σύμφωνα με τις πρόνοιες των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών (Γενικών) Κανονισμών για υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο ΓεΣΥ.

Οι συγκεκριμένες παροχές αποτελούσαν πάγιο ωφέλημα για τους υπαλλήλους και συνταξιούχους της δημόσιας υπηρεσίας και τα μέλη των οικογενειών τους, το οποίο απωλέσθηκε το 2024 μετά την κατάργηση των προηγούμενων κανονισμών. Οι κανονισμοί αυτοί αντικαταστάθηκαν στο πλαίσιο εκσυγχρονισμού, που κρίθηκε αναγκαίος μετά την εφαρμογή του ΓεΣΥ και την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων.

Όπως επισημάνθηκε, τα εν λόγω ωφελήματα συνεχίζουν να παρέχονται χωρίς περιορισμούς σε άλλες κατηγορίες κρατικών υπαλλήλων, όπως οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη της Αστυνομίας και της Εθνικής Φρουράς, οι κάτοχοι ταυτότητας νοσηλείας και ορισμένοι κρατικοί αξιωματούχοι, βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου.

Μετά την κατάργηση των ωφελημάτων, υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, οι οποίες ζήτησαν την επαναφορά τους. Το ζήτημα παραπέμφθηκε στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάργηση έγινε χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και ότι προέκυψαν στρεβλώσεις, τόσο ως προς την άνιση μεταχείριση μεταξύ κρατικών υπαλλήλων όσο και ως προς τη διαφοροποίηση σε σχέση με πολίτες χαμηλών εισοδημάτων που εξακολουθούν να απολαμβάνουν αντίστοιχες παροχές.

Με τις τροποποιήσεις που ενέκρινε η Βουλή, επαναφέρονται τα ακόλουθα εργασιακά δικαιώματα για τους υπαλλήλους και τους συνταξιούχους της δημόσιας υπηρεσίας, καθώς και για τα μέλη της οικογένειάς τους:

Πρόσβαση σε συγκεκριμένες οδοντιατρικές υπηρεσίες, όπως σφραγίσματα, ενδοδοντικές θεραπείες, εξαγωγές δοντιών και καθαρισμούς στα κρατικά οδοντιατρεία με κόστος €3 ανά επίσκεψη. Τοποθέτηση οδοντοστοιχιών με την καταβολή καθορισμένων τελών ανάλογα με την περίπτωση. Παραχώρηση ιατρικών διατροφικών σκευασμάτων σε άτομα με ρινογαστρικό σωλήνα λόγω αδυναμίας σίτισης από το στόμα, αλεύρι σε άτομα με αλλεργία στη γλουτένη ή/και δωρεάν αντιαλλεργικό γάλα σε νεογέννητα. Πρόσβαση σε ψυχιατρική ιδρυματική ή υποχρεωτική φροντίδα, η οποία παρέχεται δωρεάν σε πολίτες της Δημοκρατίας.

Κάλεσμα βουλής για κάλυψη όλων των δικαιούχων του ΓεΣΥ

Σε τοποθέτησή του βουλευτής του ΔΗΣΥ Χάρης Γεωργιάδης εξέφρασε τη δυσφορία του για τη στάση της Κυβέρνησης που μας φέρνει σε αυτή την ανάγκη. Πριν από ένα χρόνο, όπως είπε «είχαμε τονίσει πως αναμένουμε από την Κυβέρνηση να λάβει μια πολιτική απόφαση εάν αυτές οι υπηρεσίες υγείας είναι αναγκαίες και αν είναι να προσφέρονται προς όλους τους πολίτες και όχι μόνο προς δημόσιους υπαλλήλους. Εάν αντιθέτως θεωρηθεί ότι δεν πρέπει να υπάρχουν αυτές οι υπηρεσίες εκτός ΓεΣΥ πρέπει αν έρθει η Κυβέρνηση για να αφαιρέσει αυτές τις παροχές υγείας και από εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς και τα σώματα ασφαλείας. Αντί αυτού είχαμε την άρνηση της Κυβέρνηση να πράξει είτε το ένα είτε το άλλο. Έτσι έθεσε τη μερίδα των δημοσίων υπαλλήλων με τη στενή έννοια σε δυσμενέστερη θέση από εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς και σώματα ασφαλείας, οπότε χρειάστηκε αυτή η ρύθμιση. Ωστόσο, το πολιτικό ζήτημα παραμένει. Έχουμε εγκρίνει το ΓεΣΥ, με πάνω από 2 δισεκατομμύρια προϋπολογισμό και θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει για όλους το ΓεΣΥ και μόνον το ΓεΣΥ και να μην υπάρχουν πολλαπλές ταχύτητες. Εκ των πραγμάτων είμαστε αναγκασμένοι να εγκρίνουμε την πρόταση, αλλά απευθύνω κάλεσμα στην Κυβέρνηση να λάβει αυτήν την πολιτική απόφαση».

Ο βουλευτής της ΔΗΠΑ Αλέκος Τρυφωνίδης με τη σειρά του τόνισε πως «σύσσωμη η Βουλή απαιτεί σε πολύ λίγο διάστημα να έρθει αναγκαία τροποποίηση για να δικαιούται και ο ιδιωτικός τομέας αυτές τις αναγκαίες υπηρεσίες υγείας».

Ο βουλευτής των Οικολόγων Σταύρος Παπαδούρης είπε πως «υπάρχει μία στρέβλωση. Το υφιστάμενο καθεστώς δεν μας ικανοποιεί. Το ΓεΣΥ είναι για όλους αλλά για κάποιους είναι κάτι περισσότερο. Μακάρι στον ένα μήνα να έρθουν να μας φέρουν τη συμπερίληψη όλου του κόσμου και με χαρά θα το στηρίξουμε».

Ο βουλευτής του ΔΗΚΟ Χρύσης Παντελίδης ανέφερε πως «σημασία έχει ότι η πολιτεία προσπαθεί αυτή την στιγμή να καλύψει ένα κενό το οποίο υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή δεν αναφερόμαστε μόνο σε υπηρεσίες υγείας τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστούν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι και αν δεν το ψηφίσουμε θα χρειαστεί να τις πληρώσουν. Υπάρχει ένας αριθμός ατόμων που τις λάμβαναν γιατί τις είχαν ανάγκη και η πολιτεία τις διέκοψε λέγοντας τους ότι σύντομα θα τις πάρετε από το ΓεΣΥ. Πέρασε μία διετία και θυματοποιήθηκαν άνθρωποι. Μπορεί να μην καλύπτει το σύνολο του πληθυσμού αλλά εγώ νιώθω πως ακόμα και ένας δικαιούχος να καλυφθεί είναι αρκετός λόγος για να το ψηφίσουμε».

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Ανδρέας Καυκαλιάς τόνισε πως «υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ρυθμίσεις που θα καλύπτουν το σύνολο των δικαιούχων του ΓεΣΥ. Οπότε χρειάζεται μία ολιστική προσέγγιση. Είναι υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας και ελπίζουμε ότι αυτή τη φορά ο ένας μήνας να ισχύσει και να έχουμε μία συνολική πρόταση ενώπιον μας που να καλύπτει το σύνολο των δικαιούχων του ΓεΣΥ».

Οι Κανονισμοί εγκρίθηκαν με 36 ψήφους υπέρ και 3 αποχές από τους βουλευτές Παύλο Μυλωνά, Σταύρο Παπαδούρη και Χαράλαμπο Θεοπέμπτου.