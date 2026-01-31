Μεγάλη ανατροπή φαίνεται να σημειώνεται στο θέμα της καθόδου του Πανεπιστημίου Κύπρου στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας και συγκεκριμένα στη Φανερωμένη, ύστερα από το ναυάγιο που είχε σημειωθεί στη χρήση του πρώην σχολείου από την Αρχιτεκτονική Σχολή.

Όπως πληροφορείται ο «Φ», ο Αρχιεπίσκοπος Γεώργιος θα πει το μεγάλο «ναι» στην μεταφορά του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας στο κτήριο του σχολείου Φανερωμένης, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σημείο καμπής για την αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας.

Ο Μακαριότατος, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, ανέφερε, πως εξαρχής ο ίδιος ήταν θετικός στην κάθοδο της Αρχιτεκτονικής Σχολής, κάτι το οποίο σε κάποιο στάδιο φαινόταν ανέφικτο λόγω και του μεγάλου κόστους το οποίο συνεπαγόταν για το κράτος η ανέγερση νέου κτηρίου πίσω από τη Φανερωμένη για σκοπούς λειτουργικότητας της Αρχιτεκτονικής.

Ήμασταν ξεκάθαροι πως επιθυμούσαμε λύση η οποία θα συνεπαγόταν την κάθοδο σημαντικού αριθμού φοιτητών, ώστε να συμβάλουν και στην αναζωογόνηση της πόλης, είπε ο Μακαριότατος. Όπως εξήγησε, η εισήγηση την οποία είχε υποβάλει το Πανεπιστήμιο για τη λειτουργία ερευνητικών κέντρων του Ιδρύματος (αντί της Αρχιτεκτονικής) δεν διασφάλιζε την κάθοδο ικανοποιητικού αριθμού φοιτητών, οπόταν η πρόταση δεν ήταν αποδεκτή. Ωστόσο, όπως εξήγησε, στην πορεία υπεβλήθη νέα πρόταση για χρήση της Φανερωμένης από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, κάτι το οποίο μπορεί να προσελκύσει σημαντικό αριθμό φοιτητών, οπόταν, αν αυτό ισχύει, είμαστε θετικοί, είπε ο Μακαριότατος.

Στο μεταξύ, όπως συναφώς πληροφορούμαστε, χθες, Αρχιεπίσκοπος και πρύτανης συναντήθηκαν «στο πόδι» στο πλαίσιο εκδήλωσης και σύντομη ανταλλαγή απόψεων, φαίνεται να επισφράγισε τη συμφωνία.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Τάσος Χριστοφίδης, με τον οποίο επικοινωνήσαμε πριν το χθεσινό συναπάντημα, κυριολεκτικά ανέμενε με το ακουστικό στο χέρι να ακούσει το «ok».

Βεβαίως, για να πάρει σάρκα και οστά το εγχείρημα έπρεπε να δεσμευθεί και η κυβέρνηση ότι θα τσοντάρει μερικά εκατομμύρια ευρώ για σκοπούς ανακαίνισης του κτηρίου του πρώην σχολείου Φανερωμένης.

Όσον αφορά τον αντίκτυπο στην πόλη, εκτιμάται πως μόνο η παρουσία περίπου 200 φοιτητών, η διαμονή, η σίτιση, η ψυχαγωγία και γενικά η παρουσία τους, θα ενεργήσει σαν ένεση σε όλους τους τομείς δραστηριότητας στο ιστορικό κέντρο, το οποίο εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει πρόβλημα επιβίωσης.

Η κάθοδος του Πανεπιστημίου Κύπρου στην εντός των τειχών πόλη, πέρασε από σαράντα κύματα και στην τελευταία φάση όλα συνέκλιναν στο ότι χάνει την Φανερωμένη και παράλληλα ναυαγεί η προσπάθεια παρουσίας του στο ιστορικό κέντρο. Αυτό οφειλόταν κυρίως στο γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν είχε πρόθεση να χρηματοδοτήσει την ανέγερση νέου κτηρίου πίσω από το σχολείο της Φανερωμένης.

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Τάσος Χριστοφίδης επικοινώνησε με τον υπουργό Οικονομικών κ. Μάκη Κεραυνό υποβάλλοντας εισήγηση/έκκληση για ανακαίνιση του κτηρίου της Φανερωμένης προκειμένου να στεγαστούν εκεί ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου όπως η μονάδα αρχαιολογίας, μεσαιωνικών τεχνών και τελετουργιών κάτι το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του Αρχιεπισκόπου και του Δημάρχου οι οποίοι ευνοούσαν την λειτουργία σχολής η οποία θα προσέλκυε φοιτητές στο ιστορικό κέντρο της Λευκωσίας, με δεδομένο ότι ένας από τους στόχους και των κινήτρων που είχαν εξαγγελθεί από τον υπουργό Εσωτερικών ήταν και η αναζωογόνηση της εντός των τειχών πόλης.

Κατόπιν τούτου, ο Πρύτανης επισκέφθηκε τον Αρχιεπίσκοπο ο οποίος ενημέρωσε και δια ζώσης τον κ. Χριστοφίδη, ότι διαφωνεί με την εγκατάσταση ερευνητικών μονάδων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Πρύτανης βολιδοσκόπησε τον Μακαριότατο ως προς το κατά πόσον θα ήταν θετικός, αν αντί των ερευνητικών μονάδων χρησιμοποιείτο το κτήριο της Φανερωμένης για τη φιλοξενία άλλης σχολής η οποία θα προσελκύσει περίπου τον ίδιο αριθμό φοιτητών με την Αρχιτεκτονική.

Ο Αρχιεπίσκοπος ενημέρωσε τον Πρύτανη ότι δεν έχει πρόβλημα νοουμένου ότι όντως ο αριθμός των φοιτητών της «εναλλακτικής» σχολής θα είναι ανάλογος με τον αριθμό των φοιτητών της Αρχιτεκτονικής. Ο Πρύτανης, με τη σειρά του, πρότεινε την κάθοδο στην πόλη του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας που έχει περίπου τον ίδιο αριθμό φοιτητών.

Μετά τη συνάντηση, ο Πρύτανης απέστειλε επιστολή στον υπουργό Οικονομικών ενημερώνοντας τον για τις θετικές εξελίξεις, ζητώντας παράλληλα τη βοήθεια του για ευόδωση των προσπαθειών του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ακολούθως, ο κ. Κεραυνός απέστειλε επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο τον οποίο ενημερώνει, πως με βάση την εξέλιξη που προέκυψε κατά τη συνάντηση του Μακαριοτάτου και του Πρύτανη, η κυβέρνηση στηρίζει την πρόταση του Πανεπιστημίου, προτείνοντας τη σύσταση ομάδας εργασίας με σκοπό την επεξεργασία των ζητημάτων που προκύπτουν σχετικά με το όλο θέμα.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε πως αναμένει στο ακουστικό μήνυμα από τον Μακαριότατο, εκφράζοντας την ελπίδα για αίσια κατάληξη της όλης προσπάθειας.

Η Φανερωμένη ως μοχλός αναζωογόνησης

Αν τελικά δώσει το «ok» ο Αρχιεπίσκοπος, επωφελείται όχι μόνο το Πανεπιστήμιο αλλά και το κράτος, η Εκκλησία/Αρχιεπισκοπή και ο Δήμος. Το μεν Πανεπιστήμιο εξασφαλίζει τη στέγαση μίας σχολής του στο κέντρο της πρωτεύουσας, κάτι το οποίο αποτελούσε στόχο εδώ και αρκετά χρόνια, ενώ η πολιτεία αποφεύγει την καταβολή εκατομμυρίων για ανέγερση νέου κτηρίου το οποίο θα εξυπηρετούσε την Αρχιτεκτονική Σχολή. Εξάλλου, δεν πάνε του βρόντου τα κίνητρα εκατομμυρίων που εξήγγειλε. Την ίδια ώρα ο Δήμος εξασφαλίζει την παρουσία περίπου 200 φοιτητών οι οποίοι θα συμβάλουν στην ηλικιακή αναγέννηση της πόλης αλλά και στην οικονομική ενίσχυση καταστηματαρχών. Εξάλλου, ως ένα βαθμό, διαφοροποιείται και η κοινωνική σύνθεση της πόλης. Τέλος, η Αρχιεπισκοπή βλέπει ένα κτήριο της να ανακαινίζεται χωρίς κόστος, γίνεται αφορμή για κάθοδο νέου αίματος στην πόλη και, βεβαίως, εξασφαλίζει μακροχρόνια έσοδα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει και για κοινωνικό έργο.

Τέλος, αίρεται και η κριτική για επηρεασμό του περιβάλλοντος χώρου για ανέγερση νέου κτηρίου πίσω από το σχολείο Φανερωμένης.

Υπενθυμίζεται, ότι για την ανακαίνιση του κτηρίου της Φανερωμένης υπεγράφη σχετικό μνημόνιο το έτος 2021 με συμβαλλόμενους την κυβέρνηση, την Αρχιεπισκοπή, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Δήμο Λευκωσίας.

Ενόψει της προοπτικής που δημιουργείτο η κυβέρνηση παραχώρησε κίνητρα για ανέγερση φοιτητικών εστιών κόστους περίπου €30 εκατ. Παράλληλα είχαν εξαγγελθεί κίνητρα για επιχειρηματίες ενισχύοντας το εγχείρημα ενίσχυσης της πόλης.

Σημειώνεται, πως στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου προστίθενται και οι φοιτητές του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, οπόταν ο αριθμός τους θα ανέλθει σε μερικές εκατοντάδες και μαζί με αυτούς εκτιμάται ότι θα κατέλθουν στην πόλη και άλλοι νέοι άνθρωποι.

Για την εξυπηρέτηση τους αναμένεται να λειτουργήσουν νέες επιχειρήσεις, ειδικά για νέους, κάτι το οποίο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην αναζωογόνηση του ιστορικού κέντρου.