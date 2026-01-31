Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζει το ΑΚΕΛ το περιστατικό εξαφάνισης μεγάλης ποσότητας ισχυρής εκρηκτικής ύλης από πεδίο βολής, κατά τη διάρκεια άσκησης της Εθνικής Φρουράς. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το ενδεχόμενο η εκρηκτική ύλη να έχει κλαπεί και να έχει καταλήξει στα χέρια του υποκόσμου συνιστά άκρως επικίνδυνο σενάριο, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της αυξημένης εγκληματικότητας που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα.

Το κόμμα εκφράζει έντονη ανησυχία για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό και τονίζει ότι προκύπτουν σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τα μέτρα ασφαλείας και τους ελέγχους που εφαρμόζονται. Παράλληλα, καλεί το Υπουργείο Άμυνας να τοποθετηθεί άμεσα και να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Το ΑΚΕΛ υπογραμμίζει την ανάγκη να επισπευσθούν οι έρευνες για τον εντοπισμό της εκρηκτικής ύλης, καθώς και για την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες αυτή εξαφανίστηκε, επισημαίνοντας ότι ζητήματα δημόσιας ασφάλειας δεν μπορούν να αφήνονται αναπάντητα.