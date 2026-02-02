Ψηλές συγκεντρώσεις σκόνης παρατηρούνται και τη Δευτέρα στην ατμόσφαιρα, σύμφωνα με τις μετρήσεις των επίγειων σταθμών του Δικτύου Παρακολούθησης της Ποιότητας Αέρα του Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

Σε ανακοίνωση αναφέρεται ότι επειδή η σκόνη περιέχει μικρού μεγέθους εισπνεύσιμα σωματίδια, που πιθανόν να έχουν αρνητική επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, το κοινό και ιδιαίτερα οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (παιδιά, ηλικιωμένοι και ασθενείς) προτρέπονται να αποφεύγουν να κυκλοφορούν σε ανοικτούς χώρους μέχρι να παρέλθει το φαινόμενο.

Οι εργοδότες, με βάση τις πρόνοιες διατάγματος πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα (οργανωτικά ή και τεχνικά), αφού εκτιμήσουν τους κινδύνους για τους εργοδοτούμενους τους που βρίσκονται σε ανοικτούς χώρους και οι εργαζόμενοι σε τέτοιους χώρους συστήνεται όπως χρησιμοποιούν κατάλληλα μέσα προσωπικής προστασίας.

Οι τελευταίες ωριαίες τιμές συγκέντρωσης σκόνης που μετρήθηκαν στις 07:00 π.μ. ήταν: Λευκωσία 38,5 μg/m3, Λεμεσός 102,0 μg/m3, Λάρνακα 85,5 μg/m3, Παραλίμνι 76,2 μg/m3, Πάφος 110,3 μg/m3, Ζύγι 82,1 μg/m3 και Αγία Μαρίνα Ξυλιάτου 124,3 μg/m3.

Σημειώνεται ότι «σκόνη» σημαίνει εισπνεύσιμα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα με διάμετρο μικρότερη των 10 μm (PM10). Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία η οριακή τιμή αναφέρεται στη μέση ημερήσια τιμή και δεν πρέπει να υπερβαίνει την τιμή των 50 μg/m3 (μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο).

ΚΥΠΕ