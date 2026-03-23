Ευτύχημα αποτελεί το γεγονός ότι δεν υπήρξε τραυματισμός σε περιστατικό που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα σε οικοδομή που βρίσκεται στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού στη Λεμεσό, όταν υποχώρησε πλάκα οροφής την ώρα που εκτελούνταν εργασίες κατασκευής καλουπιού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί οποιοσδήποτε τραυματισμός.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ ενημερώθηκαν και λειτουργοί του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, οι οποίοι διερευνούν τα αίτια του περιστατικού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες η οροφή του τρίτου ορόφου του υπό κατασκευή κτηρίου, φαίνεται να υποχώρησε λόγω των καιρικών συνθηκών, ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες σκυροδέτησης.