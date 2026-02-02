Ο Δήμος Λάρνακας ανακοίνωσε το προσωρινό κλείσιμο τμήματος του παραλιακού πεζόδρομου, Ορόκλινης, μεταξύ του εστιατορίου Mer Bleue και του ξενοδοχείου Radisson Beach Resort, λόγω σοβαρών προβλημάτων στατικότητας που παρουσιάζει τον τελευταίο καιρό.

Τα προβλήματα προκλήθηκαν λόγω της διάβρωσης που έχουν ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν ρωγμές στο ύψος του πεζόδρομου που βρίσκεται ο υπαίθριος χώρος εκγύμνασης, Σύμφωνα με τον Δήμο Λάρνακας από την Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, το κοινό καλείται να χρησιμοποιεί την εναλλακτική πορεία, όπως φαίνεται στην εικόνα, η οποία στο παρόν στάδιο δεν μπορεί να είναι προσβάσιμη σε τροχοκαθίσματα και σύντομα, όπως αναφέρει, θα δοθούν κατάλληλες λύσεις.

«Ο Δήμος βρίσκεται σε συνεχή επαφή με αρμόδια Κυβερνητικά Τμήματα για την επίλυση των έντονων φαινομένων διάβρωσης και υποχώρησης της ακτής που παρουσιάζονται στην περιοχή και δημιουργούν ιδιαίτερα προβλήματα στις υφιστάμενες υποδομές», αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο Δήμος Λάρνακας απολογείται για την ταλαιπωρία και καλεί τους «επισκέπτες της περιοχής να είναι προσεκτικοί, ειδικά στα σημεία όπου παρουσιάζονται προβλήματα και να συμμορφώνονται με τις σημάνσεις που θα τοποθετηθούν».