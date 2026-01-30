Όσο περνά ο καιρός τόσο καθίσταται και πιο επικίνδυνος ο πολυσύχναστος πεζόδρομος της Ορόκλινης από το ύψος του κεντρικού υπαίθριου σημείου εκγύμνασης, μέχρι τα ξενοδοχεία της περιοχής.

Το έδαφος, λόγω της διάβρωσης, έχει υποχωρήσει, με αποτέλεσμα μέρος του πεζόδρομου να έχει πάρει πολύ επικίνδυνη κλίση και να κινδυνεύει με κατάρρευση.

Ο «Φ» έθεσε το θέμα στον Δήμο Λάρνακας και μας αναφέρθηκε πως αποφάσισε να κλείσει το συγκεκριμένο μέρος του πεζόδρομου εντός της επόμενης εβδομάδας. Το ζητούμενο πλέον είναι να κινηθούν με γοργούς ρυθμούς οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, ώστε να ξεκινήσουν έργα που θα προστατεύσουν και το υπόλοιπο μέρος του πεζόδρομου.

Ν.Χ