Δύσκολος ο χειμώνας για μια μερίδα Κυπρίων, οι οποίοι φαίνεται πως αδυνατούν να διατηρήσουν επαρκώς ζεστό το σπίτι τους.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), στη χώρας μας το 14,5% των πολιτών μείνει σε κρύο σπίτι. Η χώρας μας, μάλιστα, βρίσκεται σε αρκετά κακή κατάσταση, καθώς είναι 20ή στις 25 χώρες που έδωσαν δεδομένα και αρκετές μονάδες πιο κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Συγκεκριμένα η ΕΕ παρουσιάζει βελτίωση 1,4 ποσοστιαίων μονάδων και το ποσοστό της πέφτει στο 9,2% σύμφωνα με στοιχεία του 2024.

Στις χειρότερες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Βουλγαρία, αμφότερες με ποσοστό 19%. Ακολουθούν Λιθουανία (18%), Ισπανία (17,5%), Πορτογαλία (15,7%) και Κύπρος (14,6%)

Αντίθετα, στις καλύτερες θέσεις με την πλειοψηφία των πολιτών τους να χαίρονται ένα ζεστό σπίτι τον χειμώνα, είναι η Φινλανδία (2,7%), η Πολωνία και τη Σλοβενία (3,3%) η Εσθονία και το Λουξεμβούργο (3,6%).