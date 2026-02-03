Νέες επαφές για το ζήτημα της στέγασης των προσφύγων που διαμένουν στην κοινότητα Κοφίνου αναμένει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Προσφύγων να πραγματοποιηθούν το επόμενο διάστημα μεταξύ Κυπριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Γης (ΚΟΑΓ) και του Κοινοτικού Συμβουλίου, σε μία ακόμα προσπάθεια να διαμορφωθεί ένα σχέδιο βιώσιμο μεν, αλλά και ελκυστικό για τους πρόσφυγες, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ο Πρόεδρός της, Νίκος Κέττηρος.

Η Επιτροπή εξέτασε για πολλοστή φορά το ζήτημα της στέγασης στην Κοφίνου, χωριό που ήταν τουρκοκυπριακό πριν το 1974 με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν διαθέσιμα τεμάχια γης, πέρα από όσα είναι τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας, ώστε να μπορούν να φιλοξενήσουν οικιστικές αναπτύξεις. Η Επιτροπή έθεσε εκ νέου την ανάγκη ανέγερσης στεγαστικών μονάδων σε χαλίτικη γη στην Κοφίνου, με τα μέλη της να εκφράζουν έντονη ανησυχία για την εγκατάλειψή της κοινότητας από τις νεότερες γενιές.

Στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου Κοφίνου, Κωνσταντίνος Αντωνίου, ένας από τους λιγοστούς νέους που παραμένουν στην κοινότητα. Ο κ. Αντωνίου ανέφερε απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων ότι σήμερα υπάρχουν περίπου 400 κατοικίες στο χωριό, από τις οποίες κατοικούνται περίπου 300, ενώ η πλειοψηφία των νέων συνεχίζουν να μένουν με τους γονείς τους, λόγω έλλειψης εναλλακτικής επιλογής.

Εξάλλου, ο κ. Κέττηρος, σημείωσε σε δηλώσεις του ότι τα νέα ζευγάρια αναγκάζονται να μετακομίζουν σε γειτονικές κοινότητες ή στη Λευκωσία, στη Λεμεσό και στη Λάρνακα, καθώς αναμένουν για περισσότερα από 10 χρόνια να δοθεί η λύση στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν.

«Δεν θεωρούμε ότι είναι κλειστό ή αποτυχημένο το σχέδιο για την Κοφίνου», σημείωσε ο κ. Κέττηρος, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Εξάλλου, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η Επιτροπή αναμένει το αποτέλεσμα της συνάντησης και διαβούλευσης μεταξύ ΚΟΑΓ, Υπουργείου Εσωτερικών και Κοινοτικού Συμβουλίου και διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει η κατάλληλη ανταπόκριση από πλευράς των Βουλευτών όλων των κομμάτων, ώστε να προχωρήσει η υλοποίηση ενός βιώσιμου σχεδίου.

Σημείωσε ότι για το σχέδιο που παρουσίασε ο ΚΟΑΓ εξέφρασαν επιφυλάξεις οι κάτοικοι και πολύ λίγοι εκδήλωσαν ενδιαφέρον, καθώς αφορά στην ανέγερση πολυκατοικιών με δύο δωμάτια. Γι’ αυτό, συνέχισε ο κ. Κέττηρος, ζήτησαν να γίνει ένας σχεδιασμός, ώστε στα ίδια τετραγωνικά να συμπεριληφθούν τρία υπνοδωμάτια, προκειμένου να μπορούν τα διαμερίσματα να εξυπηρετούν οικογένειες.

Είπε, επίσης, ότι στον καταρτισμό του σχεδίου από τον ΚΟΑΓ δεν έλαβε υπόψη τη βοήθεια που δικαιούνται οι πρόσφυγες από την υπηρεσία μέριμνας ή οποιαδήποτε άλλη βοήθεια από άλλα στεγαστικά σχέδια του κράτους.

Η Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ρίτα Σούπερμαν, ανέφερε σε δηλώσεις της ότι το πρόβλημα στην Κοφίνου είναι δομικό, λόγω της έλλειψης ιδιωτικής γης που να μπορεί να πωληθεί και να αγοραστεί. «Η εισήγηση μας είναι ξεκάθαρη: θεσμοθέτηση ειδικού καθεστώτος αξιοποίησης χαλίτικης γης και οικιστικών τεμαχίων τουρκοκυπριακής ιδιοκτησίας ή ακόμα και αλλαγή πολεοδομικών ζωνών αποκλειστικά για τους νέους της Κοφίνου και νέες οικογένειες προσφύγων με δικαίωμα ανέγερσης κατοικίας σε χαμηλό κόστος», είπε.

Κατέληξε λέγοντας ότι, αν δεν ληφθούν άμεσα αποφάσεις, υπάρχει κίνδυνος «για ένα σιωπηλό εκτοπισμό των νέων από την Κοφίνου με την αδράνεια του κράτους» και επισημαίνοντας ότι «η στέγη είναι δικαίωμα και όχι προνόμιο».

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Γιώργος Πενηνταέξ, επεσήμανε ότι απειλείται η βιωσιμότητα και η δημογραφική προοπτική της Κοφίνου, αφού ο μόνιμος πληθυσμός αποτελείται πλέον κατά κύριο λόγο από άτομα άνω των εξήντα πέντε ετών, συνταξιούχους και ηλικιωμένους, όπως είπε.

«Το χωριό εκπέμπει πλέον ξεκάθαρα σήμα κινδύνου και απαιτείται άμεση κινητοποίηση», υπογράμμισε ο Βουλευτής, καλώντας όλα τα αρμόδια κρατικά τμήματα και εμπλεκόμενους φορείς να εγκύψουν με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στο ζήτημα, ώστε να προχωρήσουν χωρίς άλλη αναβολή οι αναγκαίες παρεμβάσεις.

«Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζουμε την επιλογή δημιουργίας ενός πιλοτικού προγράμματος στήριξης των νέων στην Κοφίνου, το οποίο μπορεί να αποτελέσει πρότυπο και για τα υπόλοιπα τουρκοκυπριακά χωριά», κατέληξε.

Προτάσεις νόμου για ακύρωση υφιστάμενων εμπράγματων βαρών στα κατεχόμενα

Την έναρξη της συζήτησης για δύο προτάσεις νόμου που προβλέπουν την ακύρωση των υφιστάμενων εγγραφών εμπράγματων βαρών (memos) που είναι ήδη σε ισχύ στις κατεχόμενες περιοχές, ανακοίνωσε σε δηλώσεις του ο Πρόεδρος της Επιτροπής Προσφύγων, σημειώνοντας ότι με προηγούμενες προτάσεις νόμου απαγορεύεται πλέον η εγγραφή νέων εμπράγματων βαρών για κατεχόμενες περιουσίες.

«Οι προτάσεις νόμου που σε αρχίσαμε να συζητούσαμε σήμερα προβλέπουν ακύρωση και των υφιστάμενων memo», είπε, εξηγώντας ότι «αυτό γίνεται γιατί πάρα πολύς κόσμος δεν μπορεί να απευθυνθεί ούτε καν στο Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών για να βοηθήσει τα παιδιά του να σπουδάσουν όταν υπάρχουν αυτά τα memo ή για να πάρει την επιδότηση του επιτοκίου».

Ο κ. Κέττηρος σημείωσε, ακόμα, ότι αυτό δυσκολεύει πάρα πολύ κόσμο και αναγκάζει και κάποιους να απευθύνονται ακόμη και στην «επιτροπή αποζημιώσεων» του κατοχικού καθεστώτος.

Εξέφρασε επίσης ικανοποίηση για την τοποθέτηση του Δικηγορικού Συλλόγου υπέρ των προτάσεων. Είπε ότι η Νομική Υπηρεσία εξέφρασε κάποιες επιφυλάξεις για συνταγματικά ή διαδικαστικά ζητήματα, για τα οποία θα ενημερώσει την Επιτροπή σε επόμενη συνεδρία, ενώ ανέφερε ότι εκφράστηκαν διαφορετικές απόψεις από διάφορές υπηρεσίες του κράτους.

«Θα πρέπει στο επόμενο δεκαπενθήμερο, μέχρι να αρχίσουμε την κατ’ άρθρο συζήτηση να συντονιστούν κάπως οι κυβερνητικές υπηρεσίες, γιατί είναι καλό να έχουμε μία άποψη από την κυβέρνηση», κατέληξε.

ΚΥΠΕ