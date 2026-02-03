Η Κύπρος εμφανίζεται επανειλημμένα σε ηλεκτρονική αλληλογραφία του Τζέφρι Έπσταϊν, σύμφωνα με έγγραφα που περιλαμβάνονται στα αρχεία του σκανδάλου και δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα.

Τα email, που καλύπτουν την περίοδο από το 2013 έως το 2019, καταγράφουν αποσπασματικές αναφορές στην Κύπρο σε επικοινωνίες του Έπσταϊν με τον πρώην σύμβουλο του Λευκού Οίκου Στιβ Μπάνον, τον συγγραφέα Μάικλ Γουλφ και τον επικεφαλής της DP World, Σουλτάν μπιν Σουλαγιέμ.

Σε αλληλογραφία του Μαΐου 2018, ο μπιν Σουλαγιέμ ενημερώνει τον Μπάνον ότι «βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην Κύπρο», ενώ παράλληλα, οργανώνεται συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με μετακίνηση με ελικόπτερο από το Άμπου Ντάμπι και επαφές στο Ντουμπάι. Ο Έπσταϊν εμφανίζεται ως παραλήπτης σε κοινοποίηση των μηνυμάτων.

Ο μπιν Σουλαγιέμ είναι πρόεδρος της DP World, η οποία διαχειρίζεται το λιμάνι της Λεμεσού βάσει μακροχρόνιας σύμβασης παραχώρησης με την Κυπριακή Δημοκρατία. Τα email δεν διευκρινίζουν τον σκοπό ή τη διάρκεια της παραμονής του στην Κύπρο, ούτε υποδηλώνουν παρουσία ή δραστηριότητα του Έπσταϊν στη χώρα.

Σύμφωνα με την The Wall Street Journal, το 2017 ο Σουλτάν μπιν Σουλαγιέμ κατέβαλε στον Έπσταϊν ποσό 6.200 δολαρίων και, μια ημέρα αργότερα, ο Έπσταϊν του επέστρεψε το ίδιο ποσό. Η εφημερίδα ανέφερε επίσης ότι ο μπιν Σουλαγιέμ ήταν προγραμματισμένο να επισκεφθεί την κατοικία του Έπσταϊν στη Νέα Υόρκη κάπου μεταξύ 2011 και 2014, χωρίς να διευκρινίζει αν η επίσκεψη τελικά πραγματοποιήθηκε.

Σε ξεχωριστό email του Φεβρουαρίου 2019 προς τον Μάικλ Γουλφ, ο Έπσταϊν αναφέρεται σε Ρώσο ολιγάρχη και σε τραπεζικές και ακίνητες συναλλαγές, ισχυριζόμενος ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν «μεγαλομέτοχος σε τράπεζα», την οποία χαρακτηρίζει ως εμπλεκόμενη σε υποθέσεις ξεπλύματος ρωσικού χρήματος. Ο ισχυρισμός αυτός διατυπώνεται χωρίς τεκμηρίωση ή παραπομπή σε πηγές και αποτυπώνει προσωπική άποψη του αποστολέα.

Παλαιότερη αλληλογραφία, τον Απρίλιο του 2013, περιλαμβάνει λακωνική αναφορά του Έπσταϊν στη φράση «Κύπρος; λογαριασμοί BVI, βιοτεχνολογία», χωρίς περαιτέρω εξήγηση ή συνέχεια στα έγγραφα που εξετάστηκαν.

Η Κύπρος εμφανίζεται επίσης ως πιθανή βάση για ακαδημαϊκή ή ερευνητική δραστηριότητα. Σε email τον Ιανουαρίου του 2017, ο Βρετανός ακαδημαϊκός Πίτερ Φένγουικ προτείνει στον Έπσταϊν «να μεταφερθεί η μελέτη στην Κύπρο», χωρίς να προκύπτει αν η πρόταση υλοποιήθηκε.

Συνολικά, δεν προκύπτει, μέχρι στιγμής, από τα έγγραφα ότι ο Έπσταϊν είχε κάποια ιδιοκτησία, τραπεζική δραστηριότητα ή παράνομη δράση στην Κύπρο.

Το σκάνδαλο Έπσταϊν

Τα email αποτελούν μέρος της νέας δέσμης εγγράφων που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, το οποίο ανακοίνωσε την αποδέσμευση περισσότερων από τρία εκατομμύρια σελίδων που σχετίζονται με την υπόθεση Έπσταϊν.

Ο Τζέφρι Έπσταϊν βρέθηκε νεκρός στο κελί του σε φυλακή της Νέας Υόρκης το 2019, ενώ ανέμενε να δικαστεί για ομοσπονδιακές κατηγορίες σεξουαλικής διακίνησης ανηλίκων. Το 2008 είχε δηλώσει ένοχος σε δικαστήριο της Φλόριντα για υπόθεση πορνείας ανηλίκου, εκτίοντας ποινή που αργότερα επικρίθηκε έντονα ως υπερβολικά επιεικής.

Τα θύματά του τον έχουν κατηγορήσει ότι διατηρούσε εκτεταμένο δίκτυο σεξουαλικής εκμετάλλευσης με επαφές σε πολιτικούς, οικονομικούς και κοινωνικούς κύκλους υψηλού επιπέδου.