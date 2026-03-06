Νέες εξελίξεις προκαλεί η δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, στα οποία γίνεται αναφορά και στον Ντόναλντ Τραμπ.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών έδωσε στη δημοσιότητα νέα έγγραφα του FBI που περιλαμβάνουν συνεντεύξεις με μια γυναίκα η οποία ισχυρίζεται ότι ο Τραμπ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν ανήλικη. Σύμφωνα με την καταγγελία της, η συνάντηση με τον Τραμπ έγινε μέσω του Τζέφρι Έπσταϊν, του καταδικασμένου για σεξουαλικά εγκλήματα χρηματιστή.

Η δημοσιοποίηση των εγγράφων έρχεται έπειτα από αποκάλυψη του αμερικανικού μέσου NPR, το οποίο ανέφερε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν είχε συμπεριλάβει ορισμένα αρχεία που σχετίζονται με τις καταγγελίες εναντίον του Τραμπ σε προηγούμενες δημοσιοποιήσεις εγγράφων που είχαν διαταχθεί από το Κογκρέσο στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση Έπσταϊν.

Οι καταγγελίες σε βάρος του Τραμπ

Σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης, τα συγκεκριμένα έγγραφα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί νωρίτερα επειδή είχαν χαρακτηριστεί κατά λάθος ως «διπλότυπα».

Μετά την επισήμανση του λάθους, αποφασίστηκε η δημοσιοποίησή τους στο πλαίσιο της διαφάνειας σχετικά με την έρευνα.

Τα έγγραφα που δόθηκαν στη δημοσιότητα περιγράφουν μια σειρά από συνεντεύξεις που πραγματοποίησε το FBI το 2019 με τη γυναίκα που προέβη στις καταγγελίες. Στις καταθέσεις της, η γυναίκα ισχυρίζεται ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση τόσο από τον Τζέφρι Έπσταϊν όσο και από τον Ντόναλντ Τραμπ όταν ήταν μεταξύ 13 και 15 ετών.

Σε μία από τις συνεντεύξεις, η γυναίκα δήλωσε ότι ο Έπσταϊν τη μετέφερε είτε στη Νέα Υόρκη είτε στο Νιου Τζέρσεϊ, όπου και τη σύστησε στον Τραμπ. Όπως φέρεται να είπε στους ερευνητές, ο Τραμπ επιχείρησε να την εξαναγκάσει σε στοματική σεξουαλική πράξη. Η ίδια ανέφερε ότι αντέδρασε δαγκώνοντάς τον, προσπαθώντας να αποτρέψει την επίθεση.

Την απειλούσαν για να μη μιλήσει

Παράλληλα, η γυναίκα υποστήριξε ότι η ίδια αλλά και άτομα από το περιβάλλον της δέχθηκαν, κατά τη διάρκεια των ετών, απειλητικά τηλεφωνήματα που τους ζητούσαν να παραμείνουν σιωπηλοί. Η ίδια πιστεύει ότι οι απειλές αυτές συνδέονταν με το δίκτυο του Έπσταϊν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αρνηθεί κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή ή παράνομη πράξη που σχετίζεται με τις καταγγελίες που αφορούν τον Έπσταϊν. Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει επίσης αναφέρει στο παρελθόν ότι ορισμένα από τα έγγραφα που έχουν δημοσιοποιηθεί περιλαμβάνουν «αναληθείς και υπερβολικούς ισχυρισμούς» εις βάρος του Αμερικανού προέδρου.

Την ίδια στιγμή, Δημοκρατικοί βουλευτές έχουν εκφράσει έντονες ανησυχίες για τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση Τραμπ διαχειρίστηκε τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν. Υποστηρίζουν ότι ενδέχεται να υπήρξε απόκρυψη πληροφοριών που θα μπορούσαν να έχουν πολιτικές συνέπειες για τον πρόεδρο.

Τα αρχεία « Έπσταϊν»

Στο πλαίσιο αυτό, την Τετάρτη επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε υπέρ της έκδοσης κλήτευσης προς τη γενική εισαγγελέα Παμ Μπόντι. Η επιτροπή ζητά να δώσει εξηγήσεις σχετικά με τον χειρισμό των εγγράφων από το υπουργείο Δικαιοσύνης και το γιατί ορισμένα αρχεία δεν είχαν δημοσιοποιηθεί νωρίτερα.

Η υπόθεση αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς οι έρευνες γύρω από το δίκτυο του Τζέφρι Έπσταϊν εξακολουθούν να εγείρουν ερωτήματα για την εμπλοκή ισχυρών προσώπων.

