Ανοικτό παραμένει το ενδεχόμενο περικοπών στην υδροδότηση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, λόγω των μειωμένων αποθεμάτων νερού και της αυξημένης ζήτησης, όπως ανέφερε ο γενικός διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας Αντρέας Γρηγορίου.

Μιλώντας στο κρατικό ραδιόφωνο, ο κ. Γρηγορίου ανέφερε ότι, βάσει αποφάσεων της Συμβουλευτικής Επιτροπής Διαχείρισης Υδάτων και του Υπουργικού Συμβουλίου, για το 2026 θα διατεθεί για σκοπούς ύδρευσης περίπου η ίδια ποσότητα νερού με το 2024. Όπως διευκρίνισε, η ποσότητα αυτή υπολείπεται κατά περίπου 10% των πραγματικών αναγκών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, έχει ήδη συσταθεί ομάδα εργασίας με τη συμμετοχή του Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και των Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη βέλτιστη δυνατή διαχείριση των αποθεμάτων και την αποφυγή εκτεταμένων διακοπών στην παροχή νερού.

Ο κ. Γρηγορίου υπεραμύνθηκε επίσης της εφαρμογής του περιβαλλοντικού τέλους στο νερό, επισημαίνοντας ότι η εφαρμογή του άρχισε σταδιακά από το 2020, με έμφαση στους μεγάλους καταναλωτές. Όπως ανέφερε, υφίστανται μηχανισμοί ελέγχου των χρεώσεων, καθώς και δυνατότητες ρύθμισης των οφειλών σε δόσεις.

Αναφερόμενος στο ζήτημα των γεωτρήσεων, αναγνώρισε ότι ενδεχομένως να σημειώθηκαν λάθη ή παραλείψεις στην εφαρμογή του σχετικού κανονισμού, σημειώνοντας ότι το θέμα θα διερευνηθεί σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα. Τόνισε, ωστόσο, ότι οι κάτοχοι αδειών υδροληψίας γνώριζαν τις υποχρεώσεις τους.

Παράλληλα, απέρριψε συγκρίσεις με άλλες χρήσεις νερού, διευκρινίζοντας ότι εγκαταστάσεις όπως τα γήπεδα γκολφ, τα οποία χρησιμοποιούν ανακυκλωμένο νερό, καταβάλλουν σημαντικά υψηλότερο περιβαλλοντικό τέλος.