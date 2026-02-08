Περισσότερα από 230 εκατομμύρια ευρώ ρέουν τμηματικά στην Πάφο με απαρχή το 2026 προκειμένου στα επόμενα λίγα χρόνια να εκτελεσθούν συνολικά 75 μεγάλα και μικρότερα αναπτυξιακά έργα ή έργα υποδομής.

Πρόκειται για κρατικά κονδύλια-ρεκόρ, τονίζουν αρμόδιοι παράγοντες, τα οποία ήδη εξήγγειλε και ανέλυσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την ευρεία σύσκεψη με φορείς της επαρχίας στα τέλη του 2025.

Στην κορυφή της σχετικής λίστας για μια ακόμη χρονιά, ο αυτοκινητόδρομος Πάφου-Πόλεως Χρυσοχούς, με δεδομένη θέση της Κυβέρνησης την κατασκευή του με τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας και με πρόσθετη πρόσβαση μέσω της Μεσόγης.

Ψηλά στην ατζέντα είναι με τον χρόνο αυτό η κατασκευή του Δυτικού Παρακαμπτήριου Πάφου, που θα ενώνει την αστική περιοχή με την Χλώρακα, την Έμπα και την Μεσόγη και που θα σηματοδοτεί και την ολοκλήρωση του περιφερειακού οδικού δικτύου της επαρχίας, με μια δαπάνη 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Η κατασκευή της τρίτης φάσης του Βόρειου Παρακαμπτηρίου της Γεροσκήπου θα προκηρυχθεί το 2026 με μια συνολική δαπάνη πέντε εκατομμυρίων ευρώ, ενώ μεταξύ των υπόλοιπων έργων που είναι πλέον στο τραπέζι είναι η κατασκευή της υπέργειας πεζογέφυρας στην περιοχή των εκπαιδευτηρίων κατά μήκος της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου, η βελτίωση του παλιού κύριου δρόμου Λεμεσού-Πάφου, η βελτίωση του δρόμου που οδηγεί στις κοινότητες Αχέλειας και Τίμη έναντι 30 εκατομμυρίων ευρώ και το οποίο θα εξυπηρετεί το διεθνές αεροδρόμιο Πάφου.

Το 2026 αναμένονται επίσης βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο της Γεροσκήπου, αναβάθμιση της κεντρικής λεωφόρου της Πέγειας, η κατασκευή της τρίτης φάσης του παραλιακού πεζοδρόμου Πέγειας-Κισσόνεργας, αλλά και η προκήρυξη της Μαρίνας Πάφου, ενός έργου-σταθμόυ, που θα αναδείξει την πόλη σε κορυφαίο θαλάσσιο και τουριστικό προορισμό.

Παράλληλα, η Πάφος θα δει από φέτος την δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου και αμφιθεάτρου στην Αχέλεια, την ψηφιακή αναβάθμιση του Αρχαιολογικού Μουσείου, παρεμβάσεις σε εμβληματικά μνημεία, όπως το Αρχαίο Ωδείο και οι πεζογέφυρες στον χώρο της Χρυσοπολίτισσας και πολλά άλλα.

Η φετινή χρονιά αναμένεται να είναι ορόσημο, βάσει και των εξαγγελιών του Νίκου Χριστοδουλίδη και στον τομέα της εκπαίδευσης, αφού το Α’ Νηπιαγωγείο και το Ζ’ Δημοτικό Αγίου Κενδέα μετατρέπονται σε νέα, σύγχρονα Γυμνάσιο και Δημοτικό Σχολείο αντίστοιχα, ενώ παράλληλα θα αναβαθμισθούν και επεκταθούν το Δημοτικό Σχολείο Τίμης, το Α’ Δημοτικό Χλώρακας το Λύκειο και η Τεχνική Σχολή Έμπας.