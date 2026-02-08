Τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 5:30 το πρωί στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Λευκωσίας, στο ύψος του ΓΣΠ, όταν φορτηγό έφυγε από την πορεία του και προσέκρουσε σε περιπολικό της Αστυνομίας.

Όπως μας αναφέρθηκε, το όχημα της Αστυνομία ήταν σταθμευμένο στη λωρίδα ασφαλείας και εντός βρίσκονταν μέλη της για επιτήρηση της κυκλοφορίας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν και οι τρεις εμπλεκόμενοι, ο επαγγελματίας οδηγός και οι δύο αστυνομικοί.

Στη σκηνή κλήθηκαν ασθενοφόρα, τους μετέφεραν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου διαπιστώθηκε ότι φέρουν τραύματα, ωστόσο με την κατάσταση της υγείας να κρίνεται ως εκτός κινδύνου.

Ο οδηγός του φορτηγού υποβλήθηκε σε εξετάσεις για αλκοόλη και ναρκωτικά, τα αποτελέσματα των οποίων είχαν μηδενική ένδειξη.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις Αρχές.