Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. Δείτε την πρόγνωση του καιρού.

Απόψε, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες ψηλές νεφώσεις. Τοπικά, αναμένεται να παρατηρείται χαμηλή νέφωση, ενώ δεν αποκλείεται να σχηματιστεί και αραιή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως δυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά στα δυτικά μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 12 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα στα νότια παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 20 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ και η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα κυρίως συννεφιασμένος, ενώ μετά το μεσημέρι αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες , κυρίως στο δυτικό μισό του νησιού.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη, αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στα δυτικά και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Οι θερμοκρασίες που καταγράφηκαν σήμερα και η σχετική υγρασία στις 2 το απόγευμα ήταν:

Μέγιστη Θερμοκρασία Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχετική Υγρασία Λευκωσία: 20°C 8°C 55% Αεροδρόμιο Λάρνακας: 21°C 9°C 74% Λεμεσός: 22°C 9°C 71% Αεροδρόμιο Πάφου: 20°C 12°C 72% Φρέναρος: 20°C 13°C 75% Πρόδρομος: 15°C 6°C 44% Πόλις Χρυσοχούς: 24°C 14°C 60%

ΚΥΠΕ