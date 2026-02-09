Σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας τέθηκαν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) και οι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) Λευκωσίας, Λάρνακας και Αμμοχώστου, έπειτα από τεχνικά προβλήματα ηλεκτροδότησης που παρουσιάστηκαν σε δύο καίριες μονάδες αφαλάτωσης το Σαββατοκύριακο. Παρά τη μείωση στη ροή του νερού, η στρατηγική επένδυση σε νέες υποδομές αποθήκευσης φαίνεται να αποσοβεί, επί του παρόντος, το ενδεχόμενο περικοπών στα νοικοκυριά.

Το πρόβλημα προκλήθηκε στις μονάδες αφαλάτωσης του Βασιλικού και της Λάρνακας, θέτοντας εκτός λειτουργίας τμήμα της παραγωγής. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, η μονάδα στο Βασιλικό έχει ήδη επαναλειτουργήσει πλήρως, ενώ η μονάδα στη Λάρνακα βρίσκεται σε φάση επιδιόρθωσης και η επαναφορά της αναμένεται εντός της ημέρας.

Το ΤΑΥ ανακοίνωσε ότι οι διαθέσιμες ποσότητες πόσιμου νερού προς τους ΕΟΑ είναι προσωρινά μειωμένες. Η υδροδότηση των περιοχών, μέχρι την επανένταξη της μονάδας αφαλάτωσης Λάρνακας στο σύστημα, θα συνεχίσει να καλύπτεται από τα διυλιστήρια Τερσεφάνου και Κόρνου και την μονάδα αφαλάτωσης Δεκέλειας.

Οι ανάδοχοι των μονάδων καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη αποκατάσταση της προμήθειας το συντομότερο δυνατό.

Το γεγονός ότι οι καταναλωτές σε Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο δεν έχουν έρθει αντιμέτωποι με κλειστές στρόφιγγες οφείλεται στις αυξημένες αποθηκευτικές ικανότητες των τριών ΕΟΑ. Η συνολική αποθηκευτική ικανότητα των δεξαμενών της Λευκωσίας είναι 87.750 κ.μ., της Λάρνακας 22.000 κ.μ και των περιοχών Παραλιμνίου και Αγίας Νάπας 15.000 κ.μ, γεγονός το οποίο έχει συμβάλει στο να μην παρατηρηθούν μέχρι στιγμής , ελλείψεις στους καταναλωτές.

Στην πρωτεύουσα, οι νέες υδατοδεξαμενές «Κλειώ» και «Ερατώ», συνολικής χωρητικότητας 17.200 κ.μ., αποτελούν την κύρια εγγύηση επάρκειας. Το έργο το οποίο εγκαινιάστηκε τον περασμένο μήνα αυξάνει την υδατική επάρκεια της Λευκωσίας, καλύπτοντας ανάγκες για περισσότερες από 36 ώρες σε περίπτωση πλήρους διακοπής.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Λάρνακα, όπου οι νέες εγκαταστάσεις στην Κλαυδιά διπλασίασαν τη χωρητικότητα του οργανισμού (από 11.000 σε 23.000 τόνους). Η νέα μεγάλη υδατοδεξαμενή των 12.000 κ.μ. διασφαλίζει απρόσκοπτη παροχή για 24 ώρες σε περιόδους αιχμής και έως 48 ώρες κατά τη χειμερινή περίοδο, αποτρέποντας την ταλαιπωρία των πολιτών από την τρέχουσα βλάβη.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και οι ΕΟΑ προτρέπουν το κοινό να εφαρμόζει μέτρα αυστηρής εξοικονόμησης νερού μέχρι την πλήρη αποκατάσταση του συστήματος, ώστε να διατηρηθούν τα αποθέματα στις δεξαμενές σε ασφαλή επίπεδα.