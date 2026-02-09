Την πρόθεση να εξεταστούν οι καταγγελίες στις οποίες προβαίνει μέσω των βίντεο της η Annie Alexui με σκοπό την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος, εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κώστας Φυτιρής, στη διάρκεια διάσκεψης Τύπου. Ωστόσο, επισημαίνει, χρειάζονται μαρτυρίες και έγγραφες καταθέσεις για να μπορούν να δράσουν Αστυνομία και Εισαγγελία. Σε κάθε περίπτωση, ο Υπουργός υπογραμμίζει πως «αν υπάρχουν σάπια μήλα, θέλουμε να τα αποβάλουμε και θα το κάνουμε».

«Όλα τα βίντεο που γίνονται ανάρτηση, έχουν δύο οπτικές. Η μια είναι η ανθρώπινη πτυχή, είναι το τι έχει περάσει, τα οποία αφηγείται η ίδια και τις καταγγελίες που κάνει και για το οργανωμένο έγκλημα αλλά ακόμα και για εσωτερικά της Αστυνομίας. Αυτό που πρέπει και γίνεται, είναι να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες και η Γενική Εισαγγελία με την Αστυνομία να προβεί στις έρευνες που πρέπει και η Γενική Εισαγγελία θα αναλάβει, με βάση τις έρευνες της Αστυνομίας, το τι θα πράξει. Χωρίς μαρτυρίες και χωρίς έγγραφες καταθέσεις, προφανώς τα πράγματα θα είναι πάλι στον αέρα».

Απαντώντας για τα τεκμήρια που έχει στην κατοχή της η Αστυνομία σε σχέση με τις καταγγελίες της Annie Alexui και αν υπήρξε επικοινωνία, με τις ρωσικές Αρχές για να παρθεί κατάθεση είπε πως: «Είχαν γίνει πρόσφατα κάποιες συλλήψεις και κάποιοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Το κράτος λειτουργεί με νόμους και κανόνες, ακόμα και αν δεν μας αρέσουν κάποιες φορές. Είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε αυτούς τους κανόνες. Διαφορετικά δεν θα είμαστε κράτος έννομο και κράτος, το οποίο θέλει να φτιάξει μια κοινωνία ή να διορθώσει τα κακώς κείμενα. Συνεπώς, αν δεν υπάρχουν μαρτυρίες ή καταθέσεις που η Αστυνομία θα κρίνει και η Εισαγγελία θα αποφασίσει αν δικαιολογούνται συλλήψεις και να υπάρξει φυλάκιση».

Δεν μπορεί, συνέχισε ο κ. Φυτιρής, η πολιτική ηγεσία να παρέμβει ούτε στις έρευνες, ούτε στη Γενική Εισαγγελία. «Η πολιτική ηγεσία αυτό που απαιτεί από την Αστυνομία είναι να κάνει τη δουλειά της για να υπάρχει δημόσια ασφάλεια και αναμένει από την Γενική Εισαγγελία ότι θα κάνει αυτά που πρέπει για να κλείνονται στη Φυλακή οι παράνομοι. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αλλιώς θα πάμε στην άλλη πλευρά και θα υπάρχει αναρχία. Πολλές φορές οι νόμοι δεν μας καλύπτουν και ίσως θα πρέπει να διορθώνονται, αλλά όσο ισχύουν, αυτοί θα πρέπει να τηρούνται. Αυτή είναι η κοινωνία που πρέπει να υπάρχει ακολουθώντας τους νόμους».

Ο Υπουργός είπε ακόμη σε σχέση με λήψη κατάθεσης από την Annie Alexui στη Ρωσία, πως η πολιτική κατεύθυνση είναι να εξιχνιαστούν και να αξιολογηθούν όλες οι πληροφορίες. «Η Αστυνομία ήδη βλέπει κάποια πράγματα αλλά δεν μπορώ να σας πω τώρα αν θα πάει ή δεν θα πάει στη Ρωσία» πρόσθεσε.