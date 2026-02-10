Σε τερματισμό της παραχώρησης νερού σε γήπεδα γκολφ που αρδεύονται από φράγματα προχωρεί το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ). Δόθηκαν ήδη οδηγίες στο ΤΑΥ από το Υπουργείο Γεωργίας και μετά τις επιστολές που στάλθηκαν στις 20 Νοεμβρίου έγιναν ήδη συναντήσεις με τους ιδιοκτήτες και τα δύο γκολφ που αρδεύονται από το αρδευτικό της Πάφου για να τερματίσουν την αξιοποίηση νερού από τον Ασπρόκρεμμο τον Μάιο 2026. Τα δύο γήπεδα κάνουν χρήση κάτω του 3% από το σύνολο των ποσοτήτων που αρδεύουν οι γεωργοί στην Πάφο. Συγκεκριμένα, μέχρι και τον Μάιο οι διαθέσιμες ποσότητες για την άρδευση των δύο γηπέδων φθάνουν τις 150.000 κυβικά μέτρα νερού, από το σύνολο των 6,12 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων που θα διατεθούν στην Επαρχία.

Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων έχει αποστείλει επιστολές στους ιδιοκτήτες όλων των γηπέδων γκολφ. Με βάση την πολιτική που εφαρμόζεται από το 2005, σήμερα τα τρία από αυτά αρδεύονται με ανακτημένο νερό, ενώ τα άλλα δύο γήπεδα γκολφ που χρησιμοποιούν νερό από το Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου, βρίσκονται σε μεταβατική φάση και η παροχή νερού από φράγματα τερματίζεται μέχρι τον Μάιο 2026. Επομένως, σε λίγους μήνες η εξάρτησή τους από τα φράγματα θα είναι μηδαμινή.

Η ισχύουσα τιμή για τα γήπεδα γκολφ που αρδεύονται με ανακτημένο νερό ανέρχεται σήμερα σε €0,29 ανά κυβικό μέτρο. Για τα γήπεδα γκολφ που λάμβαναν νερό από Κυβερνητικά Υδατικά Έργα (φράγματα), η συνολική χρέωση ανέρχεται σε €0,42/κ.μ..

Το ΤΑΥ στις επιστολές προς τους ιδιοκτήτες των γηπέδων γκολφ αναφέρει ότι η πολιτική του 2025 έχει αλλάξει μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την απόφαση του ημερ. 28/08/2013. Ουσιαστικά, η κυβέρνηση ενέκρινε την αναθεώρηση της πολιτικής υδροδότησης υφιστάμενων και νέων αναπτύξεων γηπέδων γκολφ, σύμφωνα με την οποία, οι αρδευτικές τους ανάγκες να καλύπτονται από μονάδες τριτοβάθμιας επεξεργασίας λυμάτων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Κράτους ή τελούν υπό διαχείριση των Τοπικών Συμβουλίων Αποχετεύσεων (νυν ΕΟΑ).

Με βάση την εν λόγω απόφαση, η υποχρέωση για χρήση ανακτημένου νερού περιλαμβάνεται στις πολεοδομικές άδειες όλων των αναπτύξεων, όπου καθορίζεται ρητά ότι η παροχή νερού θα γίνεται από πηγές ανακτημένου νερού.

Στην περίπτωση της ανάπτυξης Minthis Hills, το νερό άρδευσης προέρχεται από τον υδροφορέα της Έζουσας, μέσω του Μεγάλου Αρδευτικού Έργου Πάφου (ΜΑΕΠ). Σύμφωνα με τους όρους αδειοδότησης του έργου, οι ανάγκες άρδευσης θα καλύπτονταν, από έργα του ιδιοκτήτη για άντληση νερού από τον υδροφορέα Έζουσας. Ωστόσο, λόγω τεχνικών δυσκολιών παρέχεται νερό από το ΜΑΕΠ που αντλείται από τον υδροφορέα Έζουσας. Ουσιαστικά η πηγή νερού παραμένει η ίδια, ωστόσο διαφέρει ο τρόπος μεταφοράς του, προς το γήπεδο γκολφ.

Το ίδιο παρατηρείται και για την άρδευση του γηπέδου Elea Golf Club, όπου το νερό άρδευσης προέρχεται από τον υδροφορέα της Έζουσας, ο οποίος εμπλουτίζεται με ανακτημένο νερό, καθώς και από το Μεγάλο Αρδευτικό Έργο Πάφου (ΜΑΕΠ). Ουσιαστική η πηγή ύδρευσης είναι ιδιωτική γεώτρηση εντός του υδροφορέα της Έζουσας.

Σημειώνεται ότι το Limassol Greens αρδεύεται ήδη από ανακτημένο νερό του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού Αμαθούντας.

Με την επιστολή του ΤΑΥ, οι διαχειριστές της ανάπτυξης γκολφ Aphrodite Hills και την ανάπτυξης γκολφ Columbia Secret Valley ενημερώνονται ότι είχε συναφθεί Μνημόνιο Συνεργασίας, για την από κοινού κατασκευή και λειτουργία έργου μεταφοράς ανακτημένου νερού από το εμπλουτιστικό έργο της Έζουσας στην Αχέλεια προς τα γήπεδα γκολφ. Ωστόσο, σημειώνει το ΤΑΥ, το έργο ουδέποτε υλοποιήθηκε.

Οι ιδιοκτήτες των δύο γηπέδων ενημερώθηκαν πως ενόψει της κρίσιμης υδατικής κατάστασης που αντιμετωπίζει η Κύπρος και της σταδιακής μείωσης των αποθεμάτων στα φράγματα, κρίνεται αναγκαία η άμεση διακοπή παροχής νερού προς τις δύο αναπτύξεις από το ΜΑΕΠ και η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών άρδευσης. Σήμερα πηγή άρδευσης για τα δύο γήπεδα είναι το φράγμα Ασπρόκρεμμου.