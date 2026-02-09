Ένα από τα μεγαλύτερα αεροδρόμια της Ρωσίας, το Domodedovo της Μόσχας, ιδιωτικοποιήθηκε εκ νέου και πουλήθηκε σε εταιρεία που διαχειρίζεται το πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο της χώρας, το Sheremetyevo, το οποίο ανήκει κατά πλειοψηφία στην TPS Avia Holding η οποία μεταφέρθηκε από την Κύπρο πίσω στη Ρωσία το 2022.

Τον Ιούνιο, ρωσικό δικαστήριο αποφάσισε την κρατικοποίηση και τη μεταβίβαση της ιδιοκτησίας του Domodedovo, του τέταρτου πιο πολυσύχναστου αεροδρομίου της χώρας.

Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι οι δύο ιδιοκτήτες του, ο Ντμίτρι Κάμεντσικ και ο Βαλέρι Κόγκαν, ήταν κάτοικοι εξωτερικού που δεν είχαν δικαίωμα να διαχειρίζονται το περιουσιακό αυτό στοιχείο.

Το Sheremetyevo, «εκπροσωπούμενο από την 100% θυγατρική του Perspektiva LLC, και τη Bank PSB PJSC ανακοινώνουν την υπογραφή συμφωνίας για την πώληση του αεροδρομίου Domodedovo», αναφέρεται σε δελτίο Τύπου.

Το αεροδρόμιο πουλήθηκε στη δεύτερη προσπάθεια για περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια – σχεδόν το μισό της αρχικής τιμής των 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το Sheremetyevo ανήκει κατά πλειοψηφία στην ιδιωτική εταιρεία TPS Avia Holding και στη ρωσική κυβέρνηση, η οποία κατέχει ποσοστό 30%, σύμφωνα με το ρωσικό επιχειρηματικό μέσο RBC.

Η TPS Avia Holding μεταφέρθηκε από την Κύπρο πίσω στη Ρωσία το 2022 και τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν τον Αρκάντι Ρότενμπεργκ, στενό συνεργάτη του Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, μεταξύ των μετόχων της εταιρείας.

Περιουσιακά στοιχεία αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν κατασχεθεί από το ρωσικό κράτος από τότε που η Ρωσία έστειλε στρατεύματα στην Ουκρανία το 2022, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ανήκουν σε δυτικές εταιρείες όπως ο γαλλικός γαλακτοκομικός όμιλος Danone και η γερμανική ενεργειακή εταιρεία Uniper.

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι εθνικοποιήσεις είναι δίκαιες και διορθώνουν τις αποτυχημένες ιδιωτικοποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης τη δεκαετία του 1990, αλλά οι επικριτές λένε ότι έχουν αποτρέψει τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις στη Ρωσία.

ΚΥΠΕ