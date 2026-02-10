Θλίψη και σοκ επικρατεί στην Πάφο από χθες το απόγευμα όταν έγινε γνωστό ότι ένας νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του ενώ γυμναζόταν σε γυμναστήριο της πόλης.

Πρόκειται για 34χρονο ο οποίος γύρω στις 3.00μμ της Δευτέρας βρισκόταν σε γυμναστήριο αθλούμενος, όταν ξαφνικά σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο έδαφος. Ο 34χρονος δεν επανερχόταν παρά την παροχή των πρώτων βοηθειών που του δόθηκαν επί τόπου από τους υπεύθυνους του γυμναστηρίου.

Ασθενοφόρο που κλήθηκε στη σκηνή τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Πάφου, όπου παρά τις προσπάθειες των ιατρών διαπιστώθηκε τελικά ο θάνατος του.

Η Αστυνομία επιθεώρησε την σορό του άτυχου νέου που δεν έφερε εξωτερικές κακώσεις, όπως επίσης και τη σκηνή στην οποία συνέβη το τραγικό περιστατικό. Από τις εξετάσεις έχει αποκλεισθεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας και τα αίτια θανάτου αναμένεται να διακριβωθούν μετά τη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί εντός της ημέρας.