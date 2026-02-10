Ένα σοβαρό περιστατικό που στέρησε την ευκαιρία σε 38χρονο να σωθεί η ζωή του καταγράφηκε προ ημερών, με την οικογένεια του ασθενούς και την Πολιτεία να επιρρίπτει ευθύνες στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Την υπόθεση έφερε στο φως της δημοσιότητας το Omega.

Σύμφωνα με καταγγελία της μητέρας του 38χρονου στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», στις 2 Φεβρουαρίου, η οικογένεια ενημερώθηκε από τον ΟΑΥ ότι εντοπίστηκε συμβατό μόσχευμα πνεύμονα στην Αθήνα και ότι θα διευθετείτο η άμεση μεταφορά του γιου της στο Ωνάσειο Νοσοκομείο.

Ωστόσο, όπως ενημερώθηκαν από τους αρμόδιους, δεν υπήρχε διαθέσιμο αεροασθενοφόρο, ενώ δεν ήταν δυνατή η μεταβασή τους ούτε μέσω εμπορικών πτήσεων κατέστη δυνατή η έγκαιρη μετάβασή του. Ως αποτέλεσμα, το μόσχευμα δόθηκε σε άλλον ασθενή.

«Ο γιος μου είναι κλεισμένος στο σπίτι, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει επειδή δεν του επιτρέπεται να αρρωστήσει. Από τον ΟΑΥ δεν επικοινώνησαν για να απολογηθούν. Μετά από αυτό αποφασίσαμε να εγκατασταθούμε στην Αθήνα, έτσι ώστε όταν βρεθεί το μόσχευμα, να μεταβούμε αμέσως στο νοσοκομείο», είπε η μητέρα του 38χρονου.

Σημειώνεται ότι οι πνεύμονές του 38χρονου είναι κατεστραμμένοι κατά 75%, με τη διάγνωση να κάνει λόγο για φύσημα πνευμόνων. Ο Υπουργός Υγείας διέταξε έρευνα γεγονότων, ενώ από πλευράς του ο ΟΑΥ επικαλείται στενά χρονικά περιθώρια και την ανάγκη καλύτερου σχεδιασμού για το μέλλον.