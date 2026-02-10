Το 76,5% των νέων ηλικίας 16 έως 24 ετών στην Κύπρο χρησιμοποίησε εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (AI) το 2025, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, ο ευρωπαϊκός μέσος όρος διαμορφώθηκε στο 63,8%, γεγονός που κατατάσσει την Κύπρο μεταξύ των κρατών-μελών με τη μεγαλύτερη διείσδυση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στις νεότερες ηλικιακές ομάδες.

Όπως αναφέρει η Eurostat, σε επίπεδο ΕΕ οι νέοι ενσωματώνουν την AI σε πολλούς τομείς της καθημερινότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, για ιδιωτική χρήση, το 44,2% των νέων αξιοποίησε εργαλεία AI, ενώ για εκπαιδευτικούς σκοπούς το ποσοστό φτάνει το 39,3%, σε αντίθεση με μόλις 9,4% στον γενικό πληθυσμό. Η επαγγελματική χρήση παραμένει σχετικά περιορισμένη (15,8%), καθώς πολλοί νέοι δεν έχουν ακόμη ενταχθεί στην αγορά εργασίας, όπως σημειώνει η Εurostat.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, τα υψηλότερα ποσοστά νέων που χρησιμοποίησαν εργαλεία AI καταγράφηκαν στην Ελλάδα (83,5%), στην Εσθονία (82,8%) και στην Τσεχία (78,5%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στη Ρουμανία (44,1%), στην Ιταλία (47,2%) και στην Πολωνία (49,3%).

ΚΥΠΕ