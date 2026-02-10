Έφυγε από τη ζωή ο γνωστός συγγραφέας και φιλόλογος Κώστας Κατσώνης, σε ηλικία 76 ετών.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του ο Πολιτιστικός Όμιλος Ερμής Αραδίππου αποχαιρετά με βαθιά θλίψη τον Κώστα Κατσώνη και κάνει λόγο για έναν «εκλεκτό δάσκαλο, λογοτέχνη και αγαπητό φίλο, μέλος του Ομίλου μας και πνευματικό εργάτη του τόπου».

Ο Όμιλος προσθέτει πως «ο Κώστας Κατσώνης υπήρξε άνθρωπος του λόγου και της μνήμης, ένας συνοδοιπόρος της παιδείας και του πολιτισμού, που με τη γραφή και τη διδασκαλία του φώτισε συνειδήσεις και άνοιξε δρόμους σκέψης και αισθητικής. Στους στίχους και τα κείμενά του, στην παρουσία και τη δράση του, κατοικούσε μια βαθιά αγάπη για τον άνθρωπο και τον τόπο.

Η απουσία του αφήνει σιωπή βαριά, μα το έργο του παραμένει ζωντανό, σαν ήσυχος φάρος που συνεχίζει να φωτίζει τις επόμενες γενιές».

Ο φιλόλογος-συγγραφέας Κώστας Κατσώνης γεννήθηκε το 1949 στην Αραδίππου της επαρχίας Λάρνακας. Έκανε παιδαγωγικές και φιλολογικές σπουδές και είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα την παιδική-νεανική λογοτεχνία. Υπηρέτησε για 38 συναπτά έτη τη δημόσια εκπαίδευση της Κύπρου (δημοτική και μέση), από την οποία αφυπηρέτησε το 2009 από τη θέση του Πρώτου Λειτουργού Εκπαίδευσης.

Ήταν ερευνητής και μελετητής της Λογοτεχνίας και της Κυπριακής Ιστορίας, με πλούσιο συγγραφικό έργο, που περιλαμβάνει: ποίηση, πεζογραφία, ιστορικές μελέτες, δοκίμια, χρονογραφήματα, ανθολογίες, διδακτορική διατριβή, άρθρα και μελετήματα για την παιδική-νεανική λογοτεχνία, κ.ά., όπως και πληθώρα δημοσιευμάτων (άρθρων και μελετών) σε λογοτεχνικά περιοδικά της Κύπρου και της Ελλάδας και σε εφημερίδες.

Είχε την ευθύνη για την έκδοση του περιοδικό «Ανέμη»-ετήσια έκδοση του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου, που έχει ήδη συμπληρώσει 32 τεύχη (1989-2024). Για τη συνολική προσφορά του στα Κυπριακά Γράμματα και τον Πολιτισμό τιμήθηκε με το Βραβείο «Γ. Φ. Πιερίδης», της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου (2021). Τιμήθηκε επίσης από τον Δήμο Αραδίππου (2023), την Επαρχιακή Επιτροπή του ΑΚΕΛ Λάρνακας (2024), τον Σύνδεσμο Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου (2013) και άλλους φορείς της παιδείας και του πολιτισμού.

Διετέλεσε Πρόεδρος της Στέγης Γραμμάτων και Τεχνών Λάρνακας και του Ιδρύματος «Ανδρέας Μαππούρας», Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Πολιτιστικής Δημιουργίας για παιδιά και νέους Επαρχίας Λάρνακας και της Πολιτιστικής Κίνησης Λάρνακας «Φίλοι της Λογοτεχνίας και του Πολιτισμού (ΦΙΛΟΠΟΛ), επίτιμος πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Παιδικού Νεανικού Βιβλίου και επίτιμο μέλος του Συνδέσμου Πολιτισμού Ελλάδας-Κύπρου (ΣΠΕΚ) και της Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου.