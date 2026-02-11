Συνολικά 192 διαμερίσματα υλοποιούνται από τον Κυπριακό Οργανισμό Αναπτύξεως Γης (ΚΟΑΓ) στο πλαίσιο του Σχεδίου Προσιτού Ενοικίου, όπως ανέφερε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η πρόεδρος του οργανισμού κ. Έλενα Κούσιου-Χατζηδημητρίου.

Όπως είπε, τα 138 διαμερίσματα υλοποιούνται στη Λεμεσό ενώ άλλα 54 διαμερίσματα βρίσκονται στο Στρόβολο με ουσιαστική κρατική χρηματοδότηση ύψους €28 εκατ.

Εξάλλου, όπως ανέφερε, κατά το 2025 (στο πλαίσιο του Σχεδίου Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων) ολοκληρώθηκε το Έργο Ιάνθη στον Δήμο Λάρνακας με 24 διαμερίσματα ενώ παράλληλα άρχισε η υλοποίηση έργων στην Κοκκινοτριμιθιά (10 κατοικίες), στον Δήμο Πολεμιδιών (29 κατοικίες) και στους Δήμους Λακατάμιας, Αγίου Δομετίου, Καϊμακλίου και Παλλουριώτισσας. Παράλληλα, ολοκληρώθηκε ο διαχωρισμός 137 οικοπέδων στις επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Παρουσιάζοντας τη δράση του ΚΟΑΓ, η κ. Κούσιου έκανε αναφορά σε μετεξέλιξη του Οργανισμού από τον παραδοσιακό του ρόλο στον σχεδιασμό και την κατασκευή μονάδων προσιτής κατοικίας προς πώληση, σε βασικό εκτελεστικό και διαχειριστικό βραχίονα της κρατικής στεγαστικής πολιτικής, με την οικονομική και θεσμική στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κράτους.

Όπως είπε, ο Οργανισμός δραστηριοποιείται, πλέον, στους άξονες του Σχεδίου Στέγασης Μέτρια Αμειβομένων, του Σχεδίου Προσιτού Ενοικίου και της διαχείρισης κρατικών στεγαστικών σχεδίων.

Η κ. Κούσιου αναφέρθηκε επίσης στο νέο διαχειριστικό ρόλο του ΚΟΑΓ σε κρατικά στεγαστικά σχέδια, όπως το Σχέδιο «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω», καθώς και το Ειδικό Στεγαστικό Κίνητρο παραγωγής προσιτής κατοικίας.

Αναφορά έκανε και στις οργανωτικές και ψηφιακές εξελίξεις του Οργανισμού, με έμφαση στη λειτουργία νέας ιστοσελίδας, την πλήρη ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του ΚΟΑΓ, καθώς και την ανάπτυξη ψηφιακών πλατφορμών για την αγορά, ενοικίαση και διαχείριση προσιτής στέγης.

Σε δήλωση της η πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού ανέφερε και τα ακόλουθα:

«Ο απολογισμός που παρουσιάσαμε αποτυπώνει τη συστηματική, οργανωμένη και υπεύθυνη προσπάθεια του ΚΟΑΓ να ανταποκριθεί στις αυξημένες στεγαστικές ανάγκες της κοινωνίας. Με τη στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κράτους, υλοποιούμε έργα με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα και σαφή στρατηγικό προσανατολισμό, ενισχύοντας την πρόσβαση των πολιτών σε προσιτή και ποιοτική στέγη».

Είπε επίσης, πως ο απολογισμός επιβεβαιώνει τον καθοριστικό ρόλο του ΚΟΑΓ στην υλοποίηση της στεγαστικής πολιτικής του Κράτους, μέσα από συγκεκριμένα έργα, μετρήσιμα αποτελέσματα και σαφή προγραμματισμό για τα επόμενα έτη.

Τέλος, η κ. Κούσιου συμπλήρωσε: «Ο Οργανισμός συνεχίζει με συνέπεια να αξιοποιεί την ακίνητη ιδιοκτησία του, τη συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση του αποθέματος προσιτής και ποιοτικής κατοικίας σε παγκύπρια βάση. Με τη σταθερή στήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και του Κράτους, ο ΚΟΑΓ παραμένει προσηλωμένος στην υλοποίηση πολιτικών που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για βιώσιμη στεγαστική ανάπτυξη».