Άπλετο φως στην πολεοδομική υπόθεση για την οποία καταγγέλθηκε τον Απρίλιο του 2023 ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος, ρίχνει η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

Όπως ενημερωθήκαμε χθες αρμοδίως από ανώτερο λειτουργό της Γενικής Εισαγγελίας ο κ. Φαίδωνος ελεγχόταν για το αδίκημα της παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία. Μάλιστα, η Αστυνομία που εξέτασε την υπόθεση έκανε σχετική εισήγηση.

Ωστόσο, όταν οι φάκελοι των δυο καταγγελιών του δημότη έφτασαν από την Αστυνομία στη Νομική Υπηρεσία είχε παρέλθει χρόνος και διαφοροποιήθηκαν ουσιώδη γεγονότα της όλης υπόθεσης. Κρίθηκε, λοιπόν, ότι με ενδεχόμενη καταχώρηση ποινικής υπόθεσης, αυτή δεν θα είχε τύχη στο Δικαστήριο και κατ΄ επέκταση δεν θα εξυπηρετείτο το δημόσιο συμφέρον.

Οι δυο καταγγελίες

Υπενθυμίζεται πως ο δημότης στον οποίο είχε εκμισθωθεί τουρκοκυπριακό υποστατικό είχε κάνει δυο καταγγελίες στην Αστυνομία. Η μια ήταν στις αρχές του 2021 όταν φαίνεται να υπήρξε παράνομη παρέμβαση στο υποστατικό του. Συγκεκριμένα συνεργείο του δήμου είχε σπάσει τις κλειδαριές από το υποστατικό και είχαν αφαιρεθεί οι πόρτες του (αντικαταστάθηκαν από τον κηδεμόνα τ/κ περιουσιών πολύ αργότερα). Όπως είχε καταγγείλει τότε ο παραπονούμενος, χωρίς να ληφθεί άδεια από τον ίδιο, αποθηκεύτηκαν αυθαιρέτως από το Δήμο περιουσία άλλου προσώπου στο υποστατικό του.

Η δεύτερη καταγγελία έγινε στο 4/4/2023 και με αυτή χρεωνόταν στον κ. Φαίδωνα Φαίδωνος ο φερόμενος εκβιασμός, για τον οποίο κάναμε λόγο στη χθεσινή μας έκδοση. Σύμφωνα με την σε βάρος του καταγγελία, παρ΄ όλο που η πολεοδομική του άδεια πέρασε από όλα τα στάδια έγκρισης μέχρι και τις 13/12/2021, ο δήμαρχος, στη βάση της καταγγελίας, δεν την υπέγραφε. Κι όταν το έπραξε αυτό, σύμφωνα πάντα με τον καταγγέλλοντα δημότη, πάλι δεν του διαβιβαζόταν παρά τα διαβήματα που έκανε (σ.σ. ο «Φ» έχει τα σχετικά έγραφα στην κατοχή του).

Σύμφωνα πάντα με τις θέσεις που έδωσε ο παραπονούμενος στην Αστυνομία, το μεσημέρι της 20ής Μαρτίου του 2023 κι ενώ βρισκόταν με τους γονείς του, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κ. Φαίδωνος και ο τελευταίος του ανέφερε τα ακόλουθα: «Για να παραλάβεις την άδεια σου πρέπει να αποσύρεις την καταγγελία που μου έκαμες στην Αστυνομία (σ.σ. στις 10/2/21)».

Και οι δυο φάκελοι

Όπως μας ενημέρωσε αρμοδίως υψηλόβαθμο στέλεχος της Νομικής Υπηρεσίας, όταν η Αστυνομία απέστειλε τους δυο φακέλους αμφότερων των υποθέσεων την ίδια χρονική περίοδο, είχαν αλλοιωθεί τα βασικά γεγονότα της υπόθεσης. Μας επεξηγήθηκε ότι είχε διευθετηθεί το θέμα με τις θύρες του υποστατικού, ενώ η πολεοδομική άδεια είχε διαβιβαστεί στον παραπονούμενο. Μας υπεδείχθη ότι με την καθυστέρηση και την αλλαγή των βασικών γεγονότων των δυο καταγγελιών το δημόσιο συμφέρον δεν θα εξυπηρετείτο σε ενδεχόμενη καταχώρηση υπόθεσης.

Πέρνα τούτου η καταγγελία του κατόχου του τουρκοκυπριακού υποστατικού για παράνομη επέμβαση δεν συνιστούσε αδίκημα, αφού η πρόθεση ήταν η επιδιόρθωση όλων των υποστατικών της περιοχής.

Όπως μας επεξηγήθηκε ο καταγγέλλων θα μπορούσε να προσφύγει σε αστικό Δικαστήριο για να διεκδικήσει αποζημιώσεις για τις απώλειες που είχε από την καθυστέρηση στη λειτουργία του υποστατικού του. Μετά από ερώτημά μας ο αρμόδιος λειτουργός της Νομικής Υπηρεσίας μας ανέφερε πως ο ενοικιαστής του υποστατικού και παραπονούμενος στις δυο υποθέσεις, ήταν νόμιμος κάτοχός του.

Διευκρίνισε ακόμη πως σύμφωνα με την εισήγηση της Αστυνομίας ο δήμαρχος θα μπορούσε να διωχθεί για το αδίκημα της παρέμβασης σε δικαστική διαδικασία.

Η υπόθεση, σύμφωνα με πληροφορίες μας, αρχειοθετήθηκε περί τα τέλη του 2024.

«Υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων»

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον ποινικό κώδικα η «παρέμβαση σε δικαστική διαδικασία» (άρθρο 122) επισύρει ποινή φυλάκισης τριών ετών σε περίπτωση καταδίκης. Αναφέρει συγκεκριμένα: «Όποιος προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη- (α) προορισμένη ή η οποία είναι ενδεχόμενο να αποτρέψει κάποιο πρόσωπο από το να ενεργήσει με οποιαδήποτε δικαστική ιδιότητα ή με οποιοδήποτε τρόπο ως συνήγορος, μάρτυρας ή διάδικος σε δικαστική διαδικασία, (β) προορισμένη ή η οποία είναι ενδεχόμενο να παρεμποδίσει ή με οποιοδήποτε τρόπο να επηρεάσει οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία ή οποιαδήποτε αστυνομική έρευνα που διεξάγεται με σκοπό έναρξης δικαστικής διαδικασίας ή έρευνα που διεξάγεται με βάση τις διατάξεις οποιουδήποτε νόμου, είναι ένοχος πλημμελήματος και υπόκειται σε φυλάκιση τριών χρόνων».

Η Ελεγκτική Υπηρεσία συλλέγει στοιχεία και ετοιμάζεται

>> Εξασφαλίσαμε γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας για τον Δήμο Πάφου που απαγορεύει υπεκμίσθωση τ/κ περιουσίας

Η εξαγγελθείσα έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας της Δημοκρατίας μπορεί να μην βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» υπάρχουν προπαρασκευαστικές διεργασίες.

Όπως είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, έχουν συγκεντρωθεί διάφορες πληροφορίες σε ό,τι αφορά όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του Δήμου Πάφου και αξιολογούνται με στόχο να αποφασιστεί σε ποιες πτυχές θα εστιάσει ο έλεγχος.

Μια από τις υποθέσεις που αναμένεται να ελεγχθεί είναι και ο τρόπος που ενεργούσε ο Δήμος Πάφου σε σχέση με το θέμα των τουρκοκυπριακών περιουσιών. Στο πλαίσιο της έρευνάς του για τα ζητήματα του Δήμου κατά τα τελευταία χρόνια, ο «Φ» εξασφάλισε και γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας, στο πλαίσιο αιτήματος του Δήμου να του παραχωρηθεί δικαίωμα για υπεκμίσθωση τουρκοκυπριακής περιουσίας.

Το αίτημα είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2022. Μεταξύ άλλων, στη γνωμάτευση σημειώνονταν τα ακόλουθα: «Οι θέσεις μας επί του εν λόγω ζητήματος εκφράστηκαν πολλάκις στο παρελθόν. Πιο συγκεκριμένα, στη βάση της κείμενης νομοθεσίας είναι η θέση μας ότι ο περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών (Διαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1991 (139/1991) δεν περιέχει πρόνοια που να παρέχει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών, ούτε επιτρέπει την κερδοφορία από αυτές, αφού βασικός σκοπός του νόμου, είναι η προστασία των εν λόγω περιουσιών και η ικανοποίηση των αναγκών των προσφύγων. Ο Κηδεμόνας Τουρκοκυπριακών Περιουσιών έχει την απόλυτη εξουσία διαχείρισης αυτών, λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες, οι οποίοι αν και δεν είναι θεσμοθετημένοι στην παρούσα φάση, κρίνονται κατά περίσταση. Στο παρελθόν, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχει ο νόμος, για ανθρωπιστικού λόγους ή άλλους που έκρινε ο ίδιος αρμόζοντες, υπό τις περιστάσεις, κατ’ εξαίρεση επέτρεψε την παραμονή μισθωτή που υπεκμίσθωνε, πλην όμως, ως γνωρίζετε, στην περίπτωση της περιοχής Μακένζυ και του Δήμου Λάρνακας, αυτή η πρακτική δημιούργησε σωρεία προβλημάτων. Ως εκ τούτου, το αίτημα το οποίο τίθεται από το Δήμο Πάφου για παραχώρηση των ελεύθερων υποστατικών και δικαίωμα υπεκμίσθωσης μέσω διαδικασίας προσφορών, δεν βρίσκει έρεισμα στην ισχύουσα νομοθεσία».