Η ύπαρξη δυο παιδιών που απέκτησε με Κύπρια σύντροφό του, συνέβαλαν στο να ανασταλεί η απέλαση Αιγύπτιου ο οποίος είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση για βία στην οικογένεια.

Δικαστήριο έκρινε ότι πριν ληφθεί απόφαση για απέλασή του πρέπει να ληφθούν υπόψη η αρχή της μη επαναπροώθησης, λαμβανομένων των βέλτιστων συμφερόντων των ανήλικων τέκνων του, με τη συνδρομή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας.

Ο Αιγύπτιος ήρθε στην Κύπρο το 2013 με άδεια εργασίας και από το 2015 παρέμεινε παράνομα. Έκανε διάφορες προσπάθειες για να λάβει άσυλο ή άδεια εργασίας χωρίς επιτυχία. Την 1/12/2025, κηρύχθηκε ως απαγορευμένος μετανάστης, λόγω της καταδίκης του σε αδικήματα που αφορούν βία στην οικογένεια και κοινή επίθεση, για τα οποία του επιβλήθηκαν συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτερη αυτή των 5 μηνών.

Σύμφωνα με τα γεγονότα της περίπτωσης, στις 25/9/2020, γεννήθηκε το πρώτο τέκνο του αιτητή, το οποίο απέκτησε με την Κύπρια σύντροφό του. Ενώ ο αιτητής διέμενε παράνομα στη Δημοκρατία, χωρίς να διευθετήσει την παραμονή του, η δικηγόρος του, με επιστολή ημερομηνίας 2/9/2025, υπέβαλε αίτημα προς τον υφυπουργό Μετανάστευσης για να του επιτραπεί να αποταθεί στο Τμήμα Μετανάστευσης για υποβολή αίτησης προς διευθέτηση της παραμονής του, ως εργαζόμενου. Η σχετική έγκριση δόθηκε στις 2/9/2025, χωρίς όμως να αποταθεί και να υποβάλει οποιαδήποτε αίτηση για άδεια παραμονής στη Δημοκρατία, ως εργαζόμενος.

Στο μεταξύ, εναντίον του καταχωρίσθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας ποινική υπόθεση που αφορούσε σε αδικήματα βίας στην οικογένεια και κοινής επίθεσης που διαπράχθηκαν κατά το έτος 2023, για τα οποία ο αιτητής καταδικάστηκε.

Η συνήγορος του Νατάσα Χαραλαμπίδου, υπέβαλε πως υπήρξε παραβίαση στο δικαίωμα στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, αφού δεν λήφθηκαν υπόψη τα βέλτιστα συμφέροντα των δύο ανήλικων τέκνων του, ούτε και ζητήθηκαν οι απόψεις των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ η σύζυγός του, έδωσε μία δεύτερη ευκαιρία στον σύντροφό της.

Στην κρίση του Δικαστηρίου για αποδοχή της προσφυγής του Αιγύπτιου, προσμέτρησε ο προβληματισμός, αφενός της ύπαρξης των δύο ανήλικων τέκνων του αιτητή, τα οποία γεννήθηκαν τα έτη 2020 και 2023 και αφετέρου, η καταδίκη του αιτητή για αδικήματα βίας στην οικογένεια, αλλά και για κοινή επίθεση εναντίον του ανήλικου τέκνου του. «Χωρίς να παραγνωρίζω τη σοβαρότητα των ποινικών αδικημάτων για τα οποία καταδικάστηκε ο αιτητής, αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την οικογένειά του και τα ανήλικα τέκνα του, θα πρέπει να τύχει εξέτασης, από τη διοίκηση, εκ νέου και σε κάθε περίπτωση, η τήρηση της αρχής της μη επαναπροώθησης, λαμβανομένων υπόψη των βέλτιστων συμφερόντων των ανήλικων τέκνων του, με τη συνδρομή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας», καταλήγει το Δικαστήριο.