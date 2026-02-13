Ένα τρομακτικό ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (13/02) στα κατεχόμενα, όταν λεωφορείο κατέπεσε σε βάθος έξι μέτρων.

Σύμφωνα με τις κατοχικές Αρχές, γύρω στις 14:20, στον αυτοκινητόδρομο Αμμοχώστου – Λευκωσίας, στο σημείο του κυκλικού κόμβου «Halkbank», 58χρονος οδηγός λεωφορείου απώλεσε τον έλεγχο του οχήματος και προσέκρουσε σε διαχωριστική νησίδα.

Μετά την πρόσκρουση, το λεωφορείο συνέχισε ανεξέλεγκτα την πορεία του, διήλθε μέσα από τον κυκλικό κόμβο και, αφού προσέκρουσε σε πέτρινο τοίχο στην αριστερή πλευρά του δρόμου, κατέπεσε σε βάθος περίπου έξι μέτρων, όπου ακινητοποιήθηκε πάνω στους τροχούς του.

Από το ατύχημα τραυματίστηκαν ο οδηγός του λεωφορείου και ένας 20χρονος επιβάτης. Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου τέθηκαν υπό ιατρική παρακολούθηση.

Πηγή: kibrispostasi

Φωτογραφίες και βίντεο: havadiskibris