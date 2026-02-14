Σε συνθήκες 2008-2009 με περικοπές νερού «μέρα παρά μέρα», αναμένεται να ζήσουν οι καταναλωτές. Παράλληλα, οι βλάβες οι οποίες πιθανώς να παρατείνουν τον χρόνο χωρίς νερό και θα αυξήσουν το κόστος, θα εκτοξευθούν στο 30%.

Οι πιο πάνω εκτιμήσεις ανήκουν μεν στον ΕΟΑ Λευκωσίας, αλλά τηρουμένων των αναλογιών, τα ίδια προβλήματα, και ίσως και μεγαλύτερα, θα αντιμετωπίσουν και οι καταναλωτές των υπολοίπων ΕΟΑ.

Οι πιο πάνω αναμενόμενες επιπτώσεις θα είναι απόρροια της περικοπής νερού σε ποσοστό 10% το οποίο θα επιβάλει το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και εκτιμάται ότι θα φορτώσουν τους καταναλωτές (παγκυπρίως) με κόστος αρκετών εκατομμυρίων ευρώ και μάλιστα χωρίς να έχουν το νερό όποια ώρα το χρειαστούν, όπως συμβαίνει σήμερα.

Την ίδια στιγμή που θα στερούνται το νερό οι καταναλωτές, πολύτιμες ποσότητές του θα χάνονται στη γη από την αύξηση των διαρροών για τον περιορισμό των οποίων δαπανήθηκαν σημαντικά χρηματικά ποσά το τελευταίο διάστημα. Μόνο στη Λευκωσία, της οποίας το δίκτυο είναι από τα καλύτερα, με τον ΕΟΑ να διαθέτει εξειδικευμένα και έμπειρα συνεργεία αποκατάστασης προβλημάτων, οι βλάβες θα αυξηθούν κατά 30%.

Υπερβολές; Όχι απαντά ο ΕΟΑ, επικαλούμενος την εμπειρία των περικοπών της περιόδου 2008-2009.

Συνοπτικά, οι περικοπές θα έχουν επίσης ως αποτέλεσμα αύξηση του ατιμολόγητου νερού (δηλαδή του νερού το οποίο χάνεται ένεκα βλαβών από τους αγωγούς) κατά περίπου 5% και θα χρειαστούν περίπου τρία χρόνια να επανέλθει το σύστημα στη σημερινή του κατάσταση.

Για το θέμα των περικοπών και τις αναμενόμενες επιπτώσεις από την καταπόνηση του συστήματος υδροδότησης από το «άνοιξε-κλείσε» και την απότομη αύξηση της πίεσης κάθε φορά που θα επανανοίγουν οι στρόφιγγες, ζητήσαμε τη θέση του προέδρου του ΕΟΑ Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη.

Ανάμεσα σε άλλα ο πρόεδρος του ΕΟΑ ανέφερε, πως ο Οργανισμός έχοντας ξεκάθαρη εικόνα του δικτύου του, αφού εξέτασε το ενδεχόμενο μείωσης της παροχής υδροδότησης από το ΤΑΥ προς τις δεξαμενές του (ΕΟΑ), προέβη σε σενάρια διαχείρισης της υδροδότησης με μόνιμο έλλειμμα 10% για περίοδο 12 μηνών.

Όπως εξηγεί, μετά από τεχνική αξιολόγηση των χαρακτηριστικών του δικτύου (χωρητικότητα δεξαμενών, λειτουργία κεντρικών αγωγών, ανάγκη διασφάλισης επαρκών πιέσεων), εκτιμάται ότι: Η μόνη τεχνικά εφαρμόσιμη και λειτουργικά ασφαλής μέθοδος εφαρμογής των περικοπών είναι η εκ περιτροπής παροχή υδροδότησης («μέρα παρά μέρα»).

Σύμφωνα πάντα με τον κ. Γιωρκάτζη, η μέθοδος αυτή:

• Διασφαλίζει ισόποση και δίκαιη κατανομή του διαθέσιμου νερού.

• Αποτρέπει το άδειασμα δεξαμενών και κεντρικών παροχετευτικών αγωγών.

• Μειώνει τον κίνδυνο κατάρρευσης του συστήματος λόγω υδραυλικής αστάθειας.

Το προτεινόμενο πλάνο προϋποθέτει το διαχωρισμό του δικτύου σε δύο ευρύτερα τμήματα/περιοχές (Α & Β) με εναλλασσόμενες ώρες υδροδότησης ως εξής:

Τμήμα/Περιοχή Α: Δευτέρα-Τετάρτη-Παρασκευή-Κυριακή.

Τμήμα/Περιοχή Β: Τρίτη-Πέμπτη-Σάββατο-Κυριακή.

Σχετικά με τις επιπτώσεις στη λειτουργία του Οργανισμού κατά το έτος μείωσης αλλά και την τριετία που ακολουθεί, ο πρόεδρος του ΕΟΑ τονίζοντας πως όσα ακολουθούν δεν αποτελούν υποθέσεις ή αβέβαιες εκτιμήσεις αλλά βασίζονται στην εμπειρία διαχείρισης πραγματικών γεγονότων από τις περικοπές υδροδότησης κατά την περίοδο 2008-2009, σημειώνει:

Η εφαρμογή του πιο πάνω σχεδίου περικοπών για περίοδο 12 μηνών αναμένεται να επιφέρει σημαντικές πρόσθετες λειτουργικές και τεχνικές επιπτώσεις:

• Ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Συγκεκριμένα προϋποθέτει τη δημιουργία επιπλέον τεσσάρων συνεργείων για:

– Καθημερινό κλείσιμο και άνοιγμα περιοχών.

– Επιτόπια διαχείριση προβλημάτων.

• Αύξηση βλαβών και αναφορών κατά 30%, κυρίως από:

– Μη παροχή νερού.

– Χαμηλές πιέσεις.

– Θολότητα μετά την επαναφορά.

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τον κ. Γιωρκάτζη, η επαναλαμβανόμενη καταπόνηση του δικτύου (συχνές μεταβολές πιέσεων) αναμένεται την περίοδο 2-3 χρόνια μετά την εφαρμογή των περικοπών να προκαλέσει:

• Αύξηση διαρροών & νέες αστοχίες αγωγών.

• Αύξηση ατιμολόγητου νερού κατά μέσο όρο 5%.

Εκτιμάται ότι ο Οργανισμός θα χρειαστεί τρία χρόνια για επαναφορά του δικτύου και του ατιμολόγητου νερού στα επίπεδα πριν το έτος μείωσης.

Εκτιμήσεις Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη

Ως προς την εκτίμηση των οικονομικών επιπτώσεων από την εφαρμογή μείωσης 10% παρεχόμενων ποσοτήτων νερού από το ΤΑΥ για περίοδο 12 μηνών, ο κ. Γιωρκάτζης παραθέτει τις ακόλουθες εκτιμήσεις:

Εκτιμώμενο Κόστος (€) Έτος Μείωσης Μείωση εσόδων από πώληση νερού: ≈ € 1.150.000,00 Κόστος πρόσθετων συνεργείων και ανταπόκρισης σε αναφορές και αποκατάστασης βλαβών: ≈ € 1.650.000,00 € 2.800.000,00 Τριετία μετά το Έτος Μείωσης Επακόλουθες βλάβες δικτύου λόγω καταπόνησης (2–3 έτη) : ≈ € 2.600.000,00 Αύξηση ατιμολόγητου νερού (κατά μέσο όρο 5% για 3 έτη) : ≈ € 3.600.000,00 € 6.200.000,00

Όπως εξηγεί ο κ. Γιωρκάτζης, το ενδεικτικό συνολικό κόστος στο ΕΟΑ Λευκωσίας θα κυμανθεί στα €9 εκατ.