Με το που αφίχθηκε στο αεροδρόμιο Λάρνακας συνελήφθη ο 22χρονος Ουκρανός, ο οποίος καταζητείτο σε σχέση με καβγά που σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς σε υποστατικό στην οδό Σαριπόλου, στη Λεμεσό. Ο ύποπτος φέρεται να χτύπησε με γυάλινο ποτήρι τον 29χρονο προκαλώντας του σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο. Σε βάρος του διερευνάται το αδίκημα της πρόκλησης βαριάς σωματικής βλάβης ενώ για την ίδια υπόθεση αναζητούνται ακόμη τρία πρόσωπα.

Ο ύποπτος οδηγήθηκε το πρωί του Σαββάτου ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, το οποίο ενέκρινε το αίτημα των ανακριτών του ΤΑΕ Λεμεσού και διέταξε την κράτησή του για περίοδο τεσσάρων ημερών.

Σύμφωνα με τα υπό διερεύνηση στοιχεία, γύρω στις 05:00 τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, ο 29χρονος παραπονούμενος βρισκόταν σε νυχτερινό υποστατικό στην οδό Σαριπόλου. Όπως είπε στην κατάθεσή του, είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο υποστατικό με φίλους του για να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου.

Σε κάποια στιγμή, όταν μετέβη στην τουαλέτα, συνάντησε άνδρα τον οποίο είχε γνωρίσει λίγες ημέρες προηγουμένως στο ίδιο μέρος και με τον οποίο φίλος του είχε διαπληκτιστεί. Αφού του ευχήθηκε «καλή χρονιά», ο ύποπτος φέρεται να άρχισε να τον προκαλεί και να του φωνάζει, με αποτέλεσμα να σπρωχτούν.

Στη συνέχεια, όταν οι δύο άνδρες βγήκαν εκτός του υποστατικού, σύμφωνα με τον παραπονούμενο, ο ύποπτος φέρεται να έβγαλε γυάλινο αντικείμενο που είχε κρυμμένο στο σακάκι του και να τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Ο 29χρονος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε κάταγμα μετωπιαίου κόλπου, κάταγμα βάσης κρανίου, κάταγμα ρινικού οστού και ενεργό ρινορραγία και κρατήθηκε για νοσηλεία.

Από περαιτέρω εξετάσεις που έγιναν, ο παραπονούμενος, αναγνώρισε ως δράστη 29χρονο Ουκρανό, ο οποίος βρισκόταν στην Κύπρο ως τουρίστας και αναχώρησε την επομένη από την Κύπρο.

Από τον έλεγχο που έγινε στο σύστημα αφίξεων και αναχωρήσεων διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για πρόσωπο που αφίχθηκε στην Κύπρο στις 27/12/25 και αναχώρησε στις 2 Ιανουαρίου 2026 από το αεροδρόμιο Λάρνακας.

Στο πλαίσιο των ερευνών της Αστυνομίας, εξετάστηκαν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, στα οποία κατέγραφαν το επεισόδιο. Συγκεκριμένα, περίπου έξι άτομα συνομιλούν και στη συνέχεια ένα εξ αυτών να βάζει το χέρι του μέσα στο σακάκι και ακολούθως να χτυπά τον παραπονούμενο στο πρόσωπο.

Εναντίον του υπόπτου εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης και καταζητείτο. Ο 22χρονος χθες 13/2 συνελήφθη στο αεροδρόμιο Λάρνακας κατά την άφιξή του στη Κύπρο αφού υπέθεσε ότι δεν θα γινόταν καταγγελία σε βάρος του.

Ακολούθως, οδηγήθηκε στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού για ανάκριση και τέθηκε υπό κράτηση. Οι έρευνες της Αστυνομίας βρίσκονται σε εξέλιξη ενώ αναμένεται η λήψη ακόμη οκτώ καταθέσεων, η διενέργεια αναγνωριστικής παράταξης και ο εντοπισμός τριών ακόμη προσώπων που φέρονται να ήταν μαζί με τον ύποπτο.