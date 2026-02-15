Αναστέλλεται η αυριανή διαμαρτυρία των αγροτών κατά του ΚΟΑΠ μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου.

Συμφωνα με πληροφοριες, μετά από πρωτοβουλία της Υπουργού Γεωργίας, με σκοπό να αρθούν τα προβλήματα που προέκυψαν μεταξύ αγροτών και ΚΟΑΠ, πραγματοποιήθηκε σήμερα ευρεία και πολύωρη συναντηση με τις αγροτικές οργανώσεις, λειτουργούς του ΚΟΑΠ, τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας, καθώς και ανώτερους λειτουργούς του Υπουργείου Εσωτερικών (Κτηματολογίου και Υπηρεσίας Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών).

Η Υπουργός κατέθεσε διαμεσολαβητική πρόταση για το θεμα των ιδιωτικών τεμαχίων με πολλαπλούς ιδιοκτήτες που μειώνει τον διοικητικό φόρτο των αγροτών και η οποία φαινεται να υιοθετήθηκε και απο ΚΟΑΠ.

Οι εμπλεκόμενοι κατέληξαν σε κοινή αντίληψη και στην προώθηση συγκεκριμένων λύσεων. Ως εκ τούτου, η αυριανή διαμαρτυρία των αγροτών αναστέλλεται.

Σημειώνεται πως πριν απο τη συνάντηση πραγματοποιήθηκε κοινή συναντηση των Υπουργών Γεωργίας και Εσωτερικών με τον Επίτροπο ΚΟΑΠ, ενώ ολες οι ενέργειες που χρειαζόταν να προωθηθούν απο τα κρατικά τμήματα, ολοκληρώθηκαν προ ημερών.

Αγροτικές Οργανώσεις: Επιπλέον χρόνος για διευθέτηση των προβλημάτων

Μετά την έκτακτη σύσκεψη των Αγροτικών Οργανώσεων και της ΠΟΣ με τις αρμόδιες κυβερνητικές Υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 15/2/2026, ύστερα από πρωτοβουλία της Έντιμης Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Δρ. Μαρίας Παναγιώτου, κατά την οποία συζητήθηκαν όλα τα προβλήματα για τα οποία εξαγγέλθηκαν οι αυριανές κινητοποιήσεις και επειδή κατά την πολύωρη σύσκεψη έγινε ευρεία ανταλλαγή απόψεων, σχετικά με τρόπους αντιμετώπισης τους αλλά και για την απλούστευση των διαδικασιών, σε πλαίσια καλού πνεύματος και συνεργασίας, οι Αγροτικές Οργανώσεις και η ΠΟΣ αποφάσισαν ομόφωνα,

Να δοθεί επιπλέον χρόνος για διευθέτηση των εν λόγω προβλημάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του κράτους

Να αναβάλουν ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ τις κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγείλει για αύριο Δευτέρα 16/2/2026.

Ως εκ τούτου θέλουμε να ευχαριστήσουμε την Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου, η οποία ανέλαβε την πρωτοβουλία για υλοποίηση αυτής της συνάντησης, αποδεχόμενη το αίτημα των Αγροτικών Οργανώσεων που υποβάλαμε την Παρασκευή σε σύσκεψη στον ΚΟΑΠ καθώς και τους λειτουργούς των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών που έλαβαν μέρος στην σημερινή σύσκεψη.

Οι Αγροτικές Οργανώσεις ΠΕΚ, ΕΚΑ, ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΟΣ, ΝΕΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ, ΕΥΡΩΑΓΡΟΤΙΚΟΣ και η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΙΤΗΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ΠΟΣ)