«Στόχος μας είναι τα ‘κεφάλια’ των φατριών», είπε σε συνέντευξή του στην «Καθημερινή» ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, σημειώνοντας ότι ξέρουν ποιοι είναι, «ασκούμε συνεχή πίεση και τους περιμένουμε».

Όπως ανέφερε, βασική προτεραιότητά του είναι η ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και του κράτους δικαίου, επισημαίνοντας ότι για να γίνει αυτό πρέπει να καταπολεμηθεί το οργανωμένο έγκλημα και κάθε μορφής παραβατική συμπεριφορά.

«Στόχος μας είναι τα κεφάλια των φατριών. Αυτοί όμως ξέρουν να προστατεύονται, γι’ αυτό βάζουν κάποιους άλλους να κάνουν τη βρώμικη δουλειά, με αποτέλεσμα οι ίδιοι να μένουν στο απυρόβλητο. Αλλά ξέρουμε ποιοι είναι, ασκούμε συνεχή πίεση και τους περιμένουμε», ανέφερε.

Απαντώντας κατά πόσο υπάρχει συγκάλυψη από την Αστυνομία, ο Υπουργός απάντησε ότι η Αστυνομία αποτελεί το «κάστρο προστασίας της κοινωνίας και της Δημοκρατίας» και δεν μπορεί να υπάρχουν «κερκόπορτες ή εφιάλτες». Σημείωσε ότι μπορεί να υπάρχουν μεμονωμένα περιστατικά διαφθοράς, αλλά δεν αντικατοπτρίζουν τη συνολική εικόνα του Σώματος. Πρόσθεσε ότι το οργανωμένο έγκλημα επιδιώκει να αναπτύξει διασυνδέσεις σε κρατικές υπηρεσίες, όπως το Κτηματολόγιο και το Τμήμα Φορολογίας, σημειώνοντας ότι η Πολιτεία οφείλει να εφαρμόζει μηχανισμούς παρακολούθησης και αντιμετώπισης τέτοιων φαινομένων.

Ο Υπουργός είπε, ακόμα, ότι έχει συσταθεί ειδική task force με τη συμμετοχή στελεχών της Αστυνομίας και των αρμόδιων κρατικών τμημάτων ελέγχου περιουσιακών και οικονομικών στοιχείων, που ακολουθεί τη μεθοδολογία «follow the money». Όπως υπέδειξε, η συνεισφορά αυτής της ομάδας στην αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος και ξεπλύματος χρήματος είναι πολύ σημαντική και είναι σε θέση να κατάσχει περιουσιακά στοιχεία, σε περίπτωση που αυτά δεν δικαιολογούνται από αντίστοιχη επαγγελματική δραστηριότητα.

Αυτή η υπηρεσία, πρόσθεσε, θα έχει και την αρμοδιότητα συλλογής και ανάλυσης πληροφοριών, τη διενέργεια νόμιμων παρακολουθήσεων, αφού ψηφιστεί η σχετική νομοθεσία, άμεση επιχειρησιακή ανταπόκριση και συνεργασία με άλλες υπηρεσίες και διεθνείς φορείς. Επισήμως, η λειτουργία της θα αρχίσει τον Μάρτιο, είπε.

Εξάλλου, ερωτηθείς για τη μεταφορά του Σιμόν Αϊκούτ στο Ισραήλ, ο κ. Φυτιρής είπε ότι η μεταφορά θα πραγματοποιηθεί βάσει πολυμερούς διεθνούς συμφωνίας στην οποία συμμετέχει η Κυπριακή Δημοκρατία με το Ισραήλ και άλλα κράτη. Σημείωσε ότι κρίσιμο στοιχείο για την έγκριση της διαδικασίας αποτελεί η πλήρης αποδοχή της ποινής από το κράτος υποδοχής, υπογραμμίζοντας ότι η Δημοκρατία έχει λάβει γραπτή επιβεβαίωση από το Υπ. Δικαιοσύνης του Ισραήλ ότι ο καταδικασθείς θα εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Όσον αφορά την υπόθεση της Annie Alexoui, ο Υπουργός είπε ότι αναζητείται θεσμικά ενδεδειγμένη διαδικασία για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων που η ίδια ισχυρίζεται ότι διαθέτει, προκειμένου να δρομολογηθούν ερευνητικές διαδικασίες για όλες τις σχετικές υποθέσεις.

