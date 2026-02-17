Μέσα σε μία εβδομάδα (9-16 Φεβρουαρίου) η συνολική εισροή νερού στα μεγάλα φράγματα της Κύπρου έφθασε τα 11,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα (ΕΚΜ), ενώ η εκροή νερού το ίδιο διάστημα ήταν 0,8 ΕΚΜ. Αποτέλεσμα, η σημερινή αποθηκευμένη ποσότητα στα φράγματα να έχει φθάσει τα 50 ΕΚΜ (17,2%), σε σύγκριση με 75,4 ΕΚΜ (25,9%), την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τη σημαντικότερη εισροή μέσα στο τριήμερο παρουσίασε το φράγμα Αρμίνου (2,2 ΕΚΜ) σε σχέση με τη χωρητικότητά του (4,3 ΕΚΜ). Από το φράγμα Αρμίνου έχει γίνει μεταφορά νερού στο φράγμα Κούρη από 1/10/2025 3,9 ΕΚΜ. Η αποθηκευμένη ποσότητα στο φράγμα Κούρη ήταν χθες 16,6 ΕΚΜ με πληρότητα 14,5%. Μέσα στην τελευταία εβδομάδα η εισροή νερού στο φράγμα Κούρη έφθασε τα 2,2 ΕΚΜ, ενώ η εκροή την ίδια περίοδο ήταν 0,2 ΕΚΜ. Μεγαλύτερη ήταν η εισροή νερού στο φράγμα Ασπρόκρεμμου 3 ΕΚΜ, με την εκροή να είναι ελάχιστη, ενώ η αποθηκευμένη ποσότητα σήμερα φθάνει τα 9,4 ΕΚΜ ή 18%. Στο 1 ΕΚΜ ήταν η εισροή νερού στο φράγμα Κανναβιού με την εκροή να είναι 0,2 ΕΚΜ.

Κανένα από τα έξι μεγαλύτερα φράγματα (Κούρης, Ασπρόκρεμμος, Κανναβιού, Καλαβασός, Διπόταμος, Λεύκαρα) δεν παρουσιάζει σημαντική αποθηκευμένη ποσότητα. Σήμερα, το μεγαλύτερο ποσοστό παρουσιάζει το φράγμα Διποτάμου με 21,7% και εισροή 3,3 ΕΚΜ. Από τα έξι μεγαλύτερα φράγματα τη μεγαλύτερη πληρότητα είχε πέρυσι το φράγμα Λευκάρων με 34,7%, ενώ φέτος η πληρότητα στο φράγμα αγγίζει το 12%.

Από τις βροχές του Σαββατοκύριακου έχει υπερχειλίσει το φράγμα της Κλήρου και το φράγμα του Πωμού που καταγράφουν πλέον πληρότητα 100%. Τις προηγούμενες ημέρες είχε υπερχειλίσει και το φράγμα του Καλοπαναγιώτη. Το φράγμα της Κλήρου είναι χωρητικότητας 2 ΕΚΜ, του Πωμού 0,86 ΕΚΜ και του Καλοπαναγιώτη 0,36 ΕΚΜ.

Σημειώνεται ότι το τελευταίο τριήμερο κατεγράφη συνολική εισροή 9,2 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων (ΕΚΜ) νερού. Από αυτή την ποσότητα, σχεδόν η μισή (4,5 ΕΚΜ) κατέληξε στα φράγματα του Νοτίου Αγωγού (Κούρης, Καλαβασός, Λεύκαρα, Διπόταμος, Γερμασόγεια, Πολεμίδια, Αρμίνου). Η φετινή εισροή μέχρι χθες έφθασε τα 28,4 ΕΚΜ, σε σύγκριση με τη συνολική περσινή 18,6 ΕΚΜ και την προπέρσινη 24,7 ΕΚΜ.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε ήδη ξεπεράσει τα επίπεδα των δύο τελευταίων ετών, η συνολική πληρότητα των φραγμάτων βρίσκεται μόλις στο 17,2%, σημειώνοντας δραματική πτώση σε σύγκριση με το περσινό 25,9%.

Η εισροή του Ιανουαρίου και του Φεβρουαρίου (12,6 ΕΚΜ και 13,5 ΕΚΜ αντίστοιχα) δείχνει μια σαφή βελτίωση σε σχέση με το εξαιρετικά ξηρό φθινόπωρο, όμως το κενό που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα έτη είναι τεράστιο. Η πληρότητα παραμένει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα για τα περισσότερα μεγάλα φράγματα, καθιστώντας την ορθολογιστική διαχείριση του νερού επιτακτική ανάγκη.

Σημειώνεται ότι τα δεδομένα είναι σαφώς καλύτερα από τα προηγούμενα δύο χρόνια, παρ’ όλο ότι οι ολικές ποσότητες μέχρι τον Δεκέμβριο ήταν ανησυχητικές. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2025 η εισροή ήταν 2,2 ΕΚΜ, σε σύγκριση με 8,8 ΕΚΜ τον Δεκέμβριο του 2024 και 4,5 ΕΚΜ τον Δεκέμβριο του 2023.

Καλύφθηκε η μισή βροχόπτωση Φεβρουαρίου σε τρεις ημέρες

Παράλληλα, σχεδόν το 50% της ποσότητας βροχόπτωσης που έπεσε μέχρι στιγμής εντός Φεβρουαρίου σημειώθηκε κατά το προηγούμενο τριήμερο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του Τμήματος Μετεωρολογίας. Συγκεκριμένα, η μέση ποσότητα βροχόπτωσης ανήλθε στα 23,4 χιλιοστά, αυξάνοντας τη μέση ποσότητα βροχόπτωσης, που σημειώθηκε από την 1- 15 στις ελεύθερες περιοχές της Δημοκρατίας, στα 49,7 χιλιοστά ή στο 61% της κανονικής βροχόπτωσης για τον μήνα.

Η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης κατά το προηγούμενο τριήμερο σημειώθηκε στα Πλατάνια, ύψους 67,8 χιλιοστά και ακολούθησε ο Πρόδρομος με 63,2 χιλιοστά και ο Σαϊττάς με 48 χιλιοστά.

Σημειώνεται ότι στον Πρόδρομο σημειώθηκε και η μεγαλύτερη ποσότητα βροχόπτωσης το πρώτο 15νθημερο Φεβρουαρίου με 156,8 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 108% της κανονικής.

Ακολουθούν τα Πλατάνια με 139 χιλιοστά, που αντιστοιχεί στο 94% της κανονικής για μήνα Φεβρουάριο, η Πάνω Παναγιά με 103,5 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 90% της κανονικής, ο Σαϊττάς με 100,6 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 90% της κανονικής για τον μήνα και ο Σταυρός της Ψώκας με 98,8 χιλιοστά που αντιστοιχεί στο 73% της κανονικής.