Στην αντεπίθεση πέρασε ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας μετά τις συνεχείς καταγγελίες για ελλιπή φροντίδα και θανάτους ασθενών στο γενικό νοσοκομείο Λάρνακας.

Ο εκπρόσωπος τύπου του Οργανισμού μάλιστα, σε ένα ξέσπασμα του στο κρατικό ραδιόφωνο υπέδειξε ότι «κανένα ΜΜΕ δεν τολμά να δημοσιοποιήσει περιπτώσεις του ιδιωτικού τομέα παρά μόνο όλοι στρέφουν τα πυρά τους στο δημόσιο».

«Καθημερινά έρχονται κοντά μας ασθενείς που είτε πήγαν σε ιδιωτικά νοσοκομεία και δεν υπήρχε η σωστή ιατρική ειδικότητα διαθέσιμη, είτε ο γιατρός που τους χειρούργησε ήρθε από την Ελλάδα, έκανε το χειρουργείο και έφυγε και μετά δεν υπήρχε άλλος να τους παρακολουθήσει, ή προέκυψαν επιπλοκές και μεταφέρθηκαν οι ασθενείς σε κρατικό νοσοκομείο στη συνέχεια για να τους διαχειριστεί».

Εκείνο που ενοχλεί περισσότερο, είπε ο κ. Χαριλάου, «είναι ότι εμείς μαθαίνουμε τις καταγγελίες από τα ΜΜΕ χωρίς να έχουν φθάσει πρώτα κοντά μας. Αυτό το φαινόμενο πρέπει να σταματήσει πάραυτα».

«Τα δημόσια νοσηλευτήρια διενεργούν χιλιάδες πράξεις κάθε μέρα, Νοσηλεύουμε εκατοντάδες ασθενείς κάθε μέρα, έχουμε χιλιάδες στα εξωτερικά ιατρεία και διενεργούνται πάρα πολλές εξειδικευμένες επεμβάσεις. Είναι λογικό μέσα σε όλες αυτές τις χιλιάδες πράξεις να είναι και κάποιοι συνάνθρωποι μας οι οποίοι θεωρούν ότι δεν τους εξυπηρετήσαμε σωστά».

Δεν γίνεται, πρόσθεσε, «να γίνεται πρώτα λόγος στα ΜΜΕ για μια περίπτωση, να λέει ο καθένας αυτά που θέλει να πει, είτε είναι σωστά, είτε είναι η μισή αλήθεια, είτε καθόλου αλήθεια για να δούμε τις συνθήκες του κάθε περιστατικού. Εμείς συνήθως τα μαθαίνουμε ανοίγοντας την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο το πρωί».

Ως Οργανισμός, είπε ο κ. Χαριλάου «είμαστε ανοικτοί στον διάλογο. Το κάθε παράπονο πρέπει να έρχεται κοντά μας. Υπάρχουν οι διαδικασίες. Συνήθως πρώτα βγαίνουν στα ΜΜΕ και μετά έρχονται κοντά μας. Πρέπει να μπει ένας κώδικας δεοντολογίας που να βάζει κριτήρια και για τα ΜΜΕ και για τον Οργανισμό ώστε όταν έρθει ένα παράπονο να τίθεται ενώπιον μας να μας δίνεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουμε να το διερευνήσουμε και να επανέλθουμε».

Μετά τρόπους το νομικό τμήμα του ΟΚΥπΥ

«Υπάρχει μια διαδικασία όσον αφορά τη διερεύνηση των καταγγελιών. Αυτή η διαδικασία έχει χρονικό όριο. Και οι ερεύνες ολοκληρώνονται. Υπάρχουν υπάλληλοι σε διαθεσιμότητα, υπάρχουν πειθαρχικές διώξεις, υπάρχει κατάληξη και επιβάλλονται ποινές. Για κάποια περιστατικά η δημοσιοποίηση του αποτελέσματος δεν είναι εφικτή διότι καταλήγουν στην Αστυνομία».

Ο Οργανισμός, «συζητά με το νομικό του τμήμα ώστε να καθοριστεί μια διαδικασία για να μπορούμε να ενημερώνουμε τους πολίτες για το που έχουν καταλήξει αυτά τα περιστατικά.

«Κάποιοι μένουν στο απυρόβλητο»

Τα παράπονα «σίγουρα μας απασχολούν. Για εμάς είναι και δείκτης ποιότητας αυτά τα παράπονα, αλλά από την άλλη, δεν μπορούμε να στήνουμε στον τοίχο ελαφρά τη καρδία κόσμο, επαγγελματίες υγείας, και να λέμε ότι εξ’ υπαιτιότητας τους έχει πεθάνει ένας άνθρωπος. Ας έρθουμε στη θέση αυτών των ανθρώπων. Αν υπάρχουν κενά και παραλείψεις ή κακές συμπεριφορές, καλοδεχούμενα τα παράπονα και είναι υποχρέωση μας να βελτιωθούμε και είναι πράγματα που μπορούν να βελτιωθούν, όμως, είναι τραγικό να βλέπουμε συνεχώς στα ΜΜΕ όλο αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα και μάλιστα να μην λαμβάνεται σχεδόν καθόλου υπόψη η δική μας θέση ως Οργανισμός».

«Πήγαμε στη Λάρνακα, όχι για να διερευνήσουμε το κάθε παράπονο, αλλά για να μιλήσουμε με το προσωπικό, να δούμε τι κάνουμε λάθος. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ έντονο».

«Οι γιατροί μας μας λένε θα φύγουν, θα πάνε στον ιδιωτικό τομέα που είναι στο απυρόβλητο. Δεν τολμά κανένα ΜΜΕ να βγάλει κάτι για τον ιδιωτικό τομέα, και μάλιστα έχουμε πικρές εμπειρίες για πολλά περιστατικά τα οποία πάνε στον ιδιωτικό τομέα και μετά μεταφέρονται κοντά μας επειδή δεν έχουν ιατρικές ειδικότητες ή επειδή ο γιατρός ήρθε από την Ελλάδα χειρούργησε και έφυγε μετά και καταλήγει ο ασθενής κοντά μας».