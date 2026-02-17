Ως πολύ αρνητική για την κατηγορούσα Αρχή χαρακτήρισε ο νομικός Αχιλλέας Αιμιλιανίδης την απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας στην υπόθεση του Δημήτρη Συλλούρη και του Χριστάκη Τζιοβάνη για τα «χρυσά διαβατήρια» και το βίντεο του Al Jazeera.

Σε δήλωση του στο philenews, ο κ. Αιμιλιανίδης ανέφερε πως η απόφαση που είχε ως αποτέλεσμα την αθώωση των δύο κατηγορούμενων «μιλά αυτή καθαυτή» και πλέον μένει να διαφανεί αν θα καταχωριστεί έφεση.

Η άποψη του ιδίου είναι πως πρόκειται για μια πολύ αρνητική απόφαση για την κατηγορούσα Αρχή, τη Νομική Υπηρεσία δηλαδή, αφού δεν κατάφερε να προσκομίσει επαρκή μαρτυρία ώστε να αποδειχτούν αυτές οι πολύ σοβαρές κατηγορίες για τις οποίες ασκήθηκε ποινική δίωξη.

Υπενθυμίζεται ότι το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αθώωσε σήμερα το πρωί τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής Δημήτρη Συλλούρη και πρώην βουλευτή Χριστάκη Τζιοβάνη από τις κατηγορίες που αντιμετώπιζαν. Μέσα από την απόφαση 170 σελίδων του Δικαστηρίου ουσιαστικά αποδομούνται και οι τρεις κατηγορίες εναντίον τους, αφού καμία εξ αυτών δεν μπορούσε να αποδειχθεί.

Αιχμές κατά της κατηγορούσας Αρχής άφησε και το Κακουργιοδικείο, το οποίο επισήμανε την απουσία ουσιωδών μαρτύρων χωρίς κάποια εξήγηση.

Με το άκουσμα της απόφασης οι οικείοι των δύο κατηγορουμένων ξέσπασαν σε επευφημίες και χειροκροτήματα.