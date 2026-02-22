Θύελλες χτυπούν το μικρό μας νησί μετά την απόφαση του Κακουργιοδικείου να αθωώσει τον Δημήτρη Συλλούρη και τον Χριστάκη Τζιοβάννη στην πολύκροτη υπόθεση των χρυσών διαβατηρίων και του βίντεο του Al Jazeera.

Μιας υπόθεσης που ξεμπρόστιασε ανά το παγκόσμιο την Κύπρο, παρουσιάζοντας την ως τόπο που βασιλεύει η διαφθορά. Στις 170 σελίδες της απόφασης που εκδόθηκε, όχι ομόφωνα αλλά με την πλειοψηφία της τριμελούς σύνθεσης του Δικαστηρίου, αποδομούνται όλες οι κατηγορίες εναντίον του τότε Προέδρου της Βουλής καθώς και του τότε βουλευτή του ΑΚΕΛ, καθώς καμία εξ αυτών δεν στοιχειοθετήθηκε.

Αθώοι μέχρι αποδείξεως του εναντίου… και αυτό το εναντίο δεν προέκυψε ποτέ!

Ούτε 24 ώρες δεν πέρασαν από την αθώωσή τους, με τη Νομική Υπηρεσία να καταχωρεί έφεση, επικαλούμενη ότι αναλύθηκαν οι λόγοι που οδήγησαν στην κατ’ ισχυρισμό λανθασμένη κρίση του Δικαστηρίου σε σχέση με τους μάρτυρες που δεν κλήθηκαν ή και με τυχόν λανθασμένες νομικές ερμηνείες.

Η Νομική Υπηρεσία, φαίνεται ότι αμφιβάλει για την έκβαση της υπόθεσης, την ίδια στιγμή που η υπεύθυνη της ομάδας επικοινωνίας της Νομικής Υπηρεσίας, Πολίνα Ευθυβούλου, απαντά σε διάσκεψη Τύπου που έγινε αναφορικά με την υπόθεση Συλλούρη – Τζιοβάνη, πως: «Τα οικονομικά εγκλήματα, παγκόσμια, είναι τα πιο δύσκολα να αποδειχθούν».

Ειδικά για την απόφαση Συλλούρη – Τζιοβάνη η κ. Ευθυβούλου σημειώνει πως «θα ασκηθεί έφεση γιατί έχουν εντοπιστεί δικαστικά σφάλματα. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι σεβαστό, αλλά δεν αλλάζει το δικαίωμα της έφεσης. Στην απόφαση της μειοψηφίας σημειώνουμε ότι η δικαστής είχε καταλήξει ότι θα προχωρούσε σε καταδίκη και των δύο κατηγορούμενων σε 1 από τις 3 κατηγορίες».

Υπάρχουν, όμως, και άλλα ζητήματα κι εδώ έρχεται το ίδιο το βίντεο του Al Jazeera, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε ως μαρτυρικό υλικό από το Δικαστήριο, αποδυναμώνοντας και το περί δικαίου αίσθημα της κοινωνίας. «Είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι, ότι για να παρουσιαστεί κάποια μαρτυρία πρέπει να είναι νόμιμη. Αν είναι προϊόν παράνομης ενέργειας δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως μαρτυρία. Ως εκ τούτου, λάβαμε ως μάρτυρες τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις συνομιλίες» εξηγεί η κ. Ευθυβούλου εκ μέρους της κατηγορούσας Αρχής.

Εδώ αναδύεται ένα σοβαρό κενό στην απονομή της Δικαιοσύνης στην Κύπρο, δηλαδή ότι πετάει στα σκουπίδια υλικό που θα μπορούσε να αποδεικνύει ένα έγκλημα. Όμως, αλήθεια, ποιος θα τολμούσε να βιάσει, να κλέψει, να χρηματιστεί αν εκ των προτέρων του ανακοίνωναν ότι τον βιντεοσκοπούν;