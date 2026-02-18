Δημοσιογραφική διάσκεψη παραθέτει αυτή την ώρα η υπεύθυνη της ομάδας επικοινωνίας της Νομικής Υπηρεσίας, Πολίνα Ευθυβούλου, για την απόφαση του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λευκωσίας να αθωώσει τον Δημήτρη Συλλούρη και τον Χριστάκη Τζιοβάννη σε σχέση με την πολύκροτη υπόθεση με το βίντεο του Al Jazeera. Υπενθυμίζεται ότι μέσα από την απόφαση 170 σελίδων της πλειοψηφίας της τριμελούς σύνθεσης του του Δικαστηρίου ουσιαστικά αποδομούνται όλες οι κατηγορίες εναντίον τους, αφού καμία εξ αυτών δεν στοιχειοθετήθηκε.

Πάντως, αναμένεται ότι σήμερα η Νομική Υπηρεσία θα καταχωρήσει έφεση κατά της χθεσινής απόφασης και θα αναλυθούν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή, όπως η κατ’ ισχυρισμό λανθασμένη κρίση του Δικαστηρίου σε σχέση με τους μάρτυρες που δεν κλήθηκαν ή για λανθασμένες νομικές ερμηνείες. Στην απόφαση των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας σε συνεννόηση με τη δικηγόρο που παρουσίασε την υπόθεση στο Δικαστήριο, προσμέτρησε το γεγονός ότι πρόκειται για ετυμηγορία πλειοψηφίας και μειοψηφίας, ενώ παράλληλα διαπιστώνονται νομικά σφάλματα.

Οι δηλώσεις της Πολίνας Ευθυβούλου:

Αποφάσεις των Δικαστηρίων είναι σεβαστές αλλά δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το δικαίωμα να διαφωνούμε. Θα ασκηθεί εφεση γιατί έχουν εντοπιστεί δικαστικά σφάλματα. Το τεκμήριο της αθωώτητας είναι σεβαστό αλλά δεν αλλάζει το δικαίωμα της έφεσης. Στην απόφαση της μειοψηφίας σημειώνουμε ότι η δικαστής είχε καταλήξει ότι θα προχωρούσε σε καταδίκη και των 2 κατηγορούμενων σε 1 από τις 3 κατηγορίες. Η απόφαση οδήγησε τον κόσμο στο να διατυπώνει κάποια εύλογα ερωτήματα. Γιατί το βίντεο που όλοι είδαμε δεν παρουσιάστηκε ως μαρτυρία; Το βίντεο στην πορεία της εξέλιξης της υπόθεσης παραδόθηκε αμοντάριστο και μελετήθηκε. Είναι σημαντικό να καταλάβουν όλοι για να παρουσιαστεί κάποια μαρτυρία πρέπει να είναι νόμιμη. Αν είναι προιόν παράνομης ενέργειας δεν μπορεί να παρουσιαστεί ως μαρτυρία. Ως εκ τούτου λάβαμε ως μάρτυρες τα πρόσωπα που συμμετείχαν στις συνομιλίες.

Στη συνέχεια βρήκαμε δύο πρόσωπα τα οποία ήταν μάρτυρες στην ποινική δίκη για τις κατηγορίες 4-5, τα οποία ωστόσο αποσύρθηκαν. Η μία μάρτυρας ανέφερε πως δεν διαμένει στη δημοκρατία όπως και ο δεύτερος μάρτυρας εγκατέλειψε ξαφνικά τη χώρα τον Οκτώβριο του 2024. Μάλιστα, ο ένας μάρτυρας ανέφερε ότι δεχόταν απειλές για τη ζωή του και επικαλέστηκε προβλήματα υγείας. Ο Γενικός Εισαγγελέας δεν είχε άλλο περιθώριο και έδωσε αναστολή για τις κατηγορίες 4 και 5.

Λέγοντας αυτά είμαι εδώ για έναν ακόμα έναν σοβαρό λόγο. Δεν μπορεί να μείνουμε σιωπηλοί σε αυτή την προσπάθεια αποδόμησησης του λειτουργήματος των δημόσιων κατηγόρων. Κάθε φορά που πάμε ενώπιον του Δικαστηρίου εκπροσωπούμε τη Δημοκρατία. Αλίμονο αν τα πολιτικά κόμματα, αν τα ΜΜΕ, αν η κοινωνία δεν μας στηρίξει. Έχουμε δεχθεί βομβιστικές επιθέσεις, κοιτάζουμε κάθε μέρα κάτω από τα αυτοκίνητά μας. Δεν είναι αυτοσκοπός οι καταδίκες.

Το κείμενο ανανεώνεται…