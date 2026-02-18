Σε έφεση προχωρεί άμεσα η Νομική Υπηρεσία κατά της χθεσινής απόφασης του Κακουργιοδικείου Λευκωσίας να αθωώσει τους Συλλούρη και Τζιοβάννη.

Η πολυσέλιδη απόφαση μελετήθηκε επισταμένα χθες μέχρι αργά το απόγευμα και αποφασίστηκε ότι ενδείκνυται να εφεσιβληθεί. Στην απόφαση των επικεφαλής της Νομικής Υπηρεσίας σε συνεννόηση με τη δικηγόρο που παρουσίασε την υπόθεση στο Δικαστήριο, προσμέτρησε το γεγονός ότι πρόκειται για ετυμηγορία πλειοψηφίας και μειοψηφίας, ενώ παράλληλα διαπιστώνονται νομικά σφάλματα.

Η απόφαση για καταχώρηση έφεσης θα ανακοινωθεί σήμερα και θα αναλυθούν οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτή., όπως η κατ’ ισχυρισμό λανθασμένη κρίση του Δικαστηρίου σε σχέση με τους μάρτυρες που δεν κλήθηκαν ή για λανθασμένες νομικές ερμηνείες.

Στη Νομική Υπηρεσία είναι έντονα ενοχλημένοι από την κριτική που ασκείται μετά την αθώωση των δύο, ότι δεν ήθελαν την καταδίκη τους, γεγονός που επίσης θα σχολιαστεί σήμερα.