Ως ελεγχόμενος για κακουργηματική πράξη ανακρίθηκε ο εν αργία δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.

Ασφαλής πηγή του philenews επιβεβαίωσε τη σχετική πληροφορία. Ο κ. Φαίδωνος μετέβη στο αρχηγείο της Αστυνομίας συνοδεία δυο δικηγόρων, του κ. Αχιλλέα Αιμιλιανίδη και του κ. Κορακίδη.

Όπως πληροφορούμαστε και σημειώσαμε, η κατάθεση έχει ανακριτικό χαρακτήρα. Ο αξιωματούχος κλήθηκε να καταθέσει ως ελεγχόμενος πλέον. Αυτό που διερευνάτο ήταν ενδεχόμενο βιασμό που έγινε το 2014, αλλά και υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας.

Με την πιο πάνω εξέλιξη συνάγεται αβίαστα ότι το ανακριτικό έργο έχει προχωρήσει.