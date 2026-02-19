Έγινε κι αυτό στην Κύπρο. Εκσκαφέας μπήκε σε μια περιοχή, κτύπησε πάνω σε αρχαία μικρά σιλό φύλαξης σιτηρών, τα έκανε «γης Μαδιάμ» και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Αυτό συνέβη στον Δήμο Στροβόλου και συγκεκριμένα σε δρόμο του παλαιού πυρήνα όπου άρχισαν έργα εξωραϊσμού τα οποία προγραμματίζονται από το 1990.

Το απαράδεκτο γεγονός συνέβη το 2006 όταν εκτελούνταν τα έργα του αποχετευτικού. Μέχρι να πάει το μήνυμα και να έρθει το χαμπάρι για τα αρχαία σιλό (τα οποία βρίσκονταν κάτω από την επιφάνεια του δρόμου) το κακό είχε γίνει. Το Τμήμα Αρχαιοτήτων φρόντισε για την αποτύπωσή τους αλλά επειδή δεν υπάρχει άλλος δρόμος στο συγκεκριμένο σημείο (για εγκατάσταση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας) τα σιλό δεν μπορούν να αναδειχθούν, οπόταν θα μείνουν θαμμένα. Αξίζει να σημειωθεί, όπως πληροφορούμαστε, ότι αν (τότε) η τομή στο δρόμο γινόταν στη μία από τις δύο πλευρές και όχι στο κέντρο, τα σιλό θα διασώζονταν. Τα σιλό έχουν άνοιγμα 2-3 μέτρα και οι εργασίες θα γίνουν δίπλα από αυτά για να μην καταστραφούν ετνελώς. Εκτιμάται ότι ανάγονται στην περίοδο του μεσαίωνα.

Πάντως, επειδή ουδείς γνωρίζει τι άλλο μπορεί να κρύβει το υπέδαφος στην περιοχή, έχουν δοθεί οδηγίες να εκτελούνται προσεκτικά οι εργασίες.

Σχετική αναφορά στα αρχαία σιλό έκανε η λειτουργός του Τμήματος Αρχαιοτήτων κ. Άντρη Αυγουστή, η οποία ενημέρωνε τους βουλευτές, μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών ενώπιον της οποίας συζητήθηκε σήμερα η πρόοδος των εργασιών ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα του Στροβόλου.

Ο Δήμαρχος Στροβόλου κ. Σταύρος Σταυρινίδης ανέφερε ότι το έργο εξελίσσεται ομαλά και χωρίς καθυστερήσεις, εξαιρουμένης μιας μικρής ένεκα του εντοπισμού αρχαίων (σιλό). Όπως εξήγησε, τα σιλό βρίσκονται περιμετρικά της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου.

Ανέφερε επίσης, πως το έργο (του οποίου η υλοποίηση άρχισε τον Ιανουάριο) με βάση τη σχετική σύμβαση θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες και χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα εκτελεστούν και αντιπλημμυρικά έργα.

Όταν υπεβλήθη το ερώτημα «γιατί καθυστέρησε η υλοποίηση του έργου τόσα χρόνια», ο Δήμαρχος ανέφερε ότι υπήρχαν αντιδράσεις τόσο από την (πρώην) ΣΠΕ Στροβόλου, όσον και από καταστηματάρχες της περιοχής. Αναγνώρισε επίσης, πως παρατηρήθηκε και αδράνεια από πλευράς του Δήμου.

Ο Δήμαρχος ανέφερε ότι το έργο θα αναβαθμίσει τον ιστορικό πυρήνα ζητώντας, ωστόσο, την κατανόηση των πολιτών, δεδομένου ότι για να καταστεί δυνατό κάτι τέτοιο θα απαιτηθούν κάποιες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις οι οποίες για κάποιο χρονικό διάστημα θα προκαλέσουν ταλαιπωρία στους διερχομένους αλλά και στους κατοίκους.

Δείτε τις εικόνες: