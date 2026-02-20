Νεφώσεις και τοπικές βροχές αναμένονται κατά το τριήμερο της Καθαρά Δευτέρας, ενώ η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει άνοδο, με την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα να καταγράφει πτώση.

Ο Μετεωρολογικός Λειτουργός του Τμήματος Μετεωρολογίας, Ιάσονας Χριστοδούλου, σε δηλώσεις του και ερωτηθείς πώς θα είναι ο καιρός το τριημέρου, είπε ότι όσον αφορά το Σάββατο, «θα είναι κυρίως αίθριος αρχικά ο καιρός, αργότερα θα έχουμε κάποιες νεφώσεις».

«Δεν αποκλείεται να δώσουν κάποιες μεμονωμένες βροχές κυρίως στα ορεινά και στα βόρεια, όχι κάτι το ιδιαίτερο όσον αφορά την ημέρα του Σαββάτου. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο σε σχέση με την Παρασκευή. Θα είμαστε κοντά στους 21 με 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα όνειρα», πρόσθεσε.

Την Κυριακή, συνέχισε ο κ. Χριστοδούλου, αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού, κυρίως στην επαρχία Πάφου, βορειοδυτικά στην Πόλη Χρυσοχούς, ίσως δυτική Λεμεσό.

«Αργότερα όμως αναμένουμε να επηρεαστούν και οι υπόλοιπες περιοχές, ενώ στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να έχουμε χιόνι ή χιονόνερο. Αυτά όσον αφορά την Κυριακή», σημείωσε.

Την καθαρά Δευτέρα, είπε ο κ. Χριστοδούλου, «αρχικά έχουμε πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, ενώ αργότερα κυρίως μεσημέρι δηλαδή και μετά αναμένουμε τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ επίσης υπάρχει πιθανότητα στις υψηλότερες κορυφές του Τροόδους να πέσει χιόνι ή χιονόνερο».

Ερωτηθείς πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία την Κυριακή και την Καθαρά Δευτέρα, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι η θερμοκρασία την Κυριακή θα σημειώσει πτώση. «Θα είμαστε πλέον λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, δηλαδή θα είμαστε κοντά στους 18 σε σχέση με τους 22 του Σαββάτου, και τη Δευτέρα παραμένουμε περίπου στα ίδια επίπεδα, ίσως να έχουμε ακόμα ένα βαθμό πτώση και να κυμανθούμε κοντά στους 17 περίπου όσον αφορά το εσωτερικό».

Σε ερώτηση αν αναμένονται και το πρωί βροχές την Καθαρά Δευτέρα, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι κάποιες βροχές πιθανόν να υπάρξουν τις πρωινές ώρες, μέχρι το μεσημέρι δηλαδή πιθανόν να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, όχι ιδιαίτερης έντασης και όχι εκτεταμένα τα φαινόμενα.

«Ωστόσο, κατά το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα θα είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα σε αρκετές περιοχές και θα έχουμε και εκδήλωση μεμονωμένης καταιγίδας», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς αν κατά τα εκτεταμένα φαινόμενα αναμένεται να πέσει και χαλάζι, ο κ. Χριστοδούλου είπε ότι φαίνεται ότι δεν θα έχουμε χαλάζι την Καθαρά Δευτέρα, ωστόσο σε περίπτωση που εκδηλωθεί καταιγίδα σε κάποια περιοχή, ναι, είναι πιθανόν.

Αναλυτικά ο καιρός

Ασθενής ψηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, ενώ ασθενής χαμηλή αναμένεται από αύριο.

Σήμερα, θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βόρειοι ως βορειοανατολικοί ασθενείς, 3 μποφόρ, αλλά στα ανατολικά μέτριοι και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 11 στα παράλια και στον 1 βαθμό στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά θα σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, ο καιρός θα είναι αρχικά κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και τα βόρεια. Στην ατμόσφαιρα ενδέχεται να παρατηρείται αραιή σκόνη η οποία μέχρι το βράδυ θα υποχωρήσει. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά κυρίως βορειοδυτικοί ως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, της ίδιας έντασης. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, τα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 21 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Κυριακή, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και αναμένονται κατά διαστήματα τοπικές βροχές και πιθανό μεμονωμένες καταιγίδες, αρχικά στο δυτικό μισό του νησιού και αργότερα και σε άλλες περιοχές. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, δεν αποκλείεται να πέσει χιόνι ή χιονόνερο. Την Καθαρά Δευτέρα, ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος με πιθανότητα μεμονωμένων βροχών, ενώ αργότερα αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους αναμένεται χιόνι ή χιονόνερο. Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει την Κυριακή πτώση, για να κυμανθεί λίγο πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές. Την Καθαρά Δευτέρα θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα, ενώ την Τρίτη αναμένεται μικρή άνοδος.

