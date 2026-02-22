Με τη συμμετοχή πλήθους καρναβαλιστών και θεατών πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Κυριακής η Καρναβαλίστικη παρέλαση αρμάτων και ομάδων του Δήμου Πόλεως Χρυσοχούς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, πρωτότυπες και ευφάνταστες μεταμφιέσεις, μουσική, χορός, κέφι, ζωντάνια και 21 συμμετοχές ομάδων χαρακτήριζαν τη φετινή αποκριάτικη παρέλαση. Την παρέλαση παρουσίασαν ο ραδιοφωνικός παραγωγός του Zenith Fm, Ρίκκος Ιωάννου και η εκπαιδευτικός Ειρήνη Τσιαούκκα.

Την έναρξη της παρέλασης σήμαναν οι μαζορέτες του Δήμου Πόλεως, υπό την καθοδήγηση της Διαμάντως Νεοφύτου. Ακολούθησε η πανηγυρική είσοδος του άρματος του Δήμου, του βασιλιά Καρνάβαλου «Φαντάρου των έργων», πλαισιωμένου από τον Δήμαρχο Πόλεως, Γιώτη Παπαχριστοφή και βασίλισσα την Δήμητρα Γουλιέλμου.

Στη συνέχεια παρέλασαν με κέφι και διασκέδαση ομάδες, φορείς και οργανωμένα σύνολα στέλνοντας όμορφα μηνύματα.

Το πρώτο βραβείο με το ποσό των 500 ευρώ απονεμήθηκε στην ομάδα του Δημοτικού Διαμερίσματος Δρούσειας με θέμα το “Δρουσιοχώρι πάει Μύκονο”, το δεύτερο βραβείο με το ποσό των €300 απονεμήθηκε στην ομάδα του Δημοτικού Διαμερίσματος Νέου Χωριού με θέμα “Νέο Νοσοκομείο Πόλης”, και τέλος το τρίτο βραβείο με το ποσό των €200 απονεμήθηκε στην ομάδα του Κοινοτικού Νηπιαγωγείου Προδρομίου με θέμα “Μελισσούλες”.

Ακολούθησε αποκριάτικη φιέστα με μουσική, χορό και φαγητό στην ανακαινισμένη πλατεία Δημαρχείου.

ΚΥΠΕ